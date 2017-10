Lars von Trier et son producteur se disent "victimes" de Björk

Il y a quelques heures, la chanteuse Björk accusait à mots couverts Lars Von Trier de l’avoir harcelée sexuellement. Ce dernier n’a pas tardé à répondre.

Quand elle a témoigné avoir souffert des avances répétées puis de l’attitude hostile d’un metteur en scène avec lequel elle avait collaboré à l’occasion d’un tournage particulièrement éprouvant, il n’a pas fallu longtemps aux Internautes pour comprendre – sa filmographie étant peu fournie – qu’elle désignait Lars von Trier. En effet, le tournage de Dancer in the Dark est demeuré célèbre pour les conflits qui y auraient éclaté entre la chanteuse et le metteur en scène.

Lars von Trier à Cannes

Le sujet étant extrêmement épineux depuis que le scandale Harvey Weinstein a provoqué des deux côtés de l’Atlantique une prise de parole collective des victimes d’agressions sexuelles, le metteur en scène s’est exprimé via son associé Peter Albaek Jensen, producteur au sein de leur société Zentropa, qui a témoigné dans les colonnes du Jylannds Posten.

« D’après mon souvenir, nous étions les victimes, cette femme était plus forte que Lars von Trier, et moi, et notre compagnie réunis. »

Pas sûr que se déclarer victime de Björk joue en la faveur de Lars von Trier ou de son producteur.

Dancer in the Dark