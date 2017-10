Le patron de Marvel parle de l'après Infinity War et de ce qui nous attend pour la Phase 4

Le MCU est une machine de guerre, certes, mais il a aussi ses limites. Et le prochain Avengers sera le vrai point de départ d'un profond changement amorcé depuis quelques temps déjà.

La grande différence entre le monde des comics et le cinéma, c'est que les acteurs vieillissent et arrivent à la fin de leur contrat. Ce qui signifie qu'un héros n'est là que pour un temps donné, du moins dans l'une de ses incarnations. Et après 10 ans de bons et loyaux services, la première génération des héros Marvel au cinéma va gentiment tirer sa révérence pour laisser progressivement la place à une nouvelle bande.

C'est en tout cas le but clairement avoué d'Avengers : Infinity War et de sa suite, pour l'instant sans titre officielle, que de réunir tout ce beau monde dans une gigantesque aventure pour remettre les compteurs à zéro. Marvel ayant toujours fonctionné, du moins au cinéma, par Phases, on se dit que les deux prochains Avengers devraient mettre un terme à ce qui a été appelé la Phase 3 et il ne fait aucun doute qu'il y aura une Phase 4 vu la popularité sans cesse renouvelée de ces productions. Pourtant, on peut s'étonner que le studio n'ait pas encore parlé de ce qui nous attend à l'avenir, sachant que d'habitude, il est plutôt du genre à nous faire du teasing de dingue des années à l'avance.

Le patron de Marvel, Kevin Feige, a donc profité d'une interview accordée à Uproxx pour expliquer pourquoi il était silencieux sur cette mystérieuse Phase 4 :

"Nous sommes pleinement concentrés sur les films sur lesquels nous travaillons en ce moment, et qui vont jusqu'au Avengers qui n'a pas encore de titre. En faisant cela, nous menons à sa conclusion un arc narratif sans précédent, réparti sur 22 films et nous souhaitons l'achever de la meilleure manière. Qu'allons-nous faire à partir de là ?

Bien sûr, il y a d'autres choses qui nous attendent après et, bien sûr, nous avons des idées sur ce que nous voulons faire. Ce sont toutes des bonnes histoires. Et comme le dit le final de Star Trek : The Next Generation : "Toutes les bonnes choses ont une fin." Et ce qui les rend aussi spéciales, c'est que justement il y a une qualité finale qui traverse les meilleures histoires qui se concluent.

Et c'est ce que nous voulions faire avec la fin de nos trois premières phases et nos 22 films. Comment nous allons nous renouveler et où nous allons aller, ce sera pour une autre fois. Il s'agit vraiment d'ici d'amener une décennie vers sa conclusion et de faire en sorte que ce soit satisfaisant et inattendu."

Ou alors Feige n'a aucune idée de ce qu'ils vont faire ensuite et attend les retours sur les derniers films pour prendre sa décision, ou alors il sait exactement où il va et sait aussi que l'avenir sera dépendant de la réussite des deux prochains Avengers, ce qui requiert toute son attention. Cela dit, on peut voir les dernières productions Marvel comme des terrains de recherche sur le visage qu'aura le MCU à l'avenir, qui devrait mettre en avant la personnalité de chaque projet plutôt qu'une uniformisation lassante à la longue. C'est en tout cas ce que Feige s'est empressé d'expliquer :

"Tous les prochains films sont produits dans le but d'être différents, uniques. Thor : Ragnarok , Black Panther, les prochains Avengers et même Ant-Man and the Wasp, qui arrive à la fin de sa production. Ces 4 films sont bien distincts et spéciaux et j'ai hâte de pouvoir les montrer."

Il semblerait donc que Marvel ait appris de ses erreurs, ce qui explique aussi probablement pourquoi il ne se projette plus aussi loin qu'avant. En étant à l'écoute constante de son public, le studio parviendra peut-être à maintenir un cap qui lui assurera le succès pour les prochaines décennies, tout en évitant les pièges de la formule qui commençaient à se faire beaucoup trop sentir ces derniers mois.