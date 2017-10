Star Wars : Les Derniers Jedi utilise la Force dans son impressionnante nouvelle bande-annonce

C'est marrant quand même, avec toutes ces histoires autour du film Han Solo et de l'Episode IX, on en aurait presque oublié que Les Derniers Jedi sortira sur nos écrans dans deux mois. Heureusement, le nouveau trailer nous le rappelle violemment.

Parce que si Le Réveil de la Force était plus ou moins un copié-collé de l'Episode IV et qu'il était au final assez plan-plan, nous étions prêts à tout lui pardonner parce que nous n'oubliions jamais son statut de fer de lance d'une nouvelle saga. Faire le lien avec le passé, installer de nouveaux enjeux, on pouvait donc l'excuser de ne pas prendre trop de risques. Mais, maintenant que c'est fait, nous serons vachement moins sympa avec Les Derniers Jedi.

En effet, le film de Rian Johnson se doit de nous en mettre plein la vue, de nous surprendre, de nous émouvoir, tout en faisant attention de ne pas trop pomper L'Empire Contre-Attaque au passage. Après plusieurs mois de silence total, Disney vient donc enfin de dévoiler la seconde bande-annonce du film, toujours prévu pour le 13 décembre prochain sur nos écrans, et c'est peu dire qu'il envoie du lourd.

Entre l'entrainement de Rey qui semble assez hardcore, Kylo Ren qui a l'air plus énervé que jamais et prêt à s'enfoncer totalement dans le côté obscur, Les Derniers Jedi nous promet du gros drame. Avec une bonne grosse réflexion sur la nature profonde du Bien et du Mal comme le suggère la voix-off de Snoke ou les tirades de Luke. Un Luke dont on apprendra visiblement les motivations qui l'ont poussées à s'isoler sur son île.

Bref, ça a l'air plutôt bien parti et la fin du trailer avance quelques pistes intéressantes, à défaut d'être surprenantes, et on a hâte d'y être, même si on n'arrive pas à s'enlever de la tête L'Empire contre-attaque (entrainement reculé, apparition du grand méchant, lien profond entre les antagonistes). Nous espérons donc juste que nous avons tort.