Reservoir Dogs : l'audition arrosée qui a permis à Tim Roth d'obtenir le rôle de Mr. Orange

Les auditions avec Quentin Tarantino c'était plutôt cool dans les années 90.

Si Tim Roth est loin d’avoir collaboré autant de fois que Samuel L. Jackson avec Quentin Tarantino (six), l’acteur de Lie to Me a joué dans trois de ses films. Ainsi, on le retrouve dans Les Huit salopards, Pulp Fiction et surtout Reservoir Dogs, le premier film du cinéaste, dans la peau de Mr. Orange.

Lors d’une interview accordée à Entertainment Weekly, le comédien a expliqué à la journaliste la manière dont il a obtenu le rôle. Le moins que l’on puisse dire c’est que sa réponse est des plus surprenantes :

« Après avoir lu 20 pages du scénario j’étais en mode "Oh, je veux être dans ce film". C’est tellement bien écrit. C’est si passionnément et intelligemment écrit. Et puis c’est super fun ! »

Tim Roth dans une des scènes cultes de Reservoir Dogs

L’acteur rencontre donc Quentin Tarantino et Harvey Keitel, déjà engagé en tant qu’acteur et co-producteur du film. Cependant si le duo demande à Tim Roth essaye de le persuader de lire le texte de Mr. Orange, il refuse expliquant qu’il est « terriblement nul » en audition. Essayer de convaincre les deux hommes sans jouer le personnage, la technique est bizarre mais pourquoi pas.

Un peu plus tard, Harvey Keitel devant s’en aller, Tim Roth se retrouve donc seul avec le jeune réalisateur. Après avoir bu dans un bar, ils décident d’acheter des bières dans une épicerie pour les ramener à l’appartement de Tim Roth. Et c’est à ce moment-là que tout arrive :

Tim Roth et Quentin Tarantino sur le tournage de Reservoir Dogs

« Nous avons commencé à lire le script complet… mais on refaisait chaque partie dix fois parce qu’on était totalement bourré. C’est comme ça que j’ai eu le rôle. En gros, il m’a bourré pour jouer Mr. Orange. »

Du Tarantino tout craché. C’est sûr que ce n’est pas Michael Haneke qui ferait ce genre d'audition. Alors qu’il semble préparer un biopic sur Marylin Manson, Quentin Tarantino saoulera-t-il Margot Robbie pour la convaincre de jouer Sharon Tate. Rien n’est moins sûr.