Batman sera bientôt un ninja dans le nouveau film d'animation... Batman Ninja

Si Warner et DC connaissent toutes les peines du monde à imposer leur DCU au cinéma, heureusement ce n'est pas la même chose dès que l'on regarde du côté de la vidéo. Là, tout va bien et on s'y amuse comme des petits fous.

Parce que oui, si question cinéma, c'est un peu compliqué, la branche animée de la Warner n'a jamais été autant en forme puisqu'elle nous sort un nouveau long-métrage en vidéo environ tous les 6 mois et que ses dernières productions valent clairement le coup d'oeil, Batman & Harley Quinn en tête. Après, on pourrait lui reprocher de ne se concentrer que sur le Caped Crusader au détriment des autres mais, que voulez-vous, il faut bien entretenir la flamme et en profiter tant qu'elle brûle encore.

Si nous attendons de pied ferme l'adaptation de Gotham by Gaslight, qui ne devrait pas trop tarder, Warner vient déjà d'annoncer son prochain film et il est sacrément inattendu puisqu'il s'appelle Batman Ninja. Il s'agira d'une réinvention totale du Dark Knight, en bon élève de la Ligue des Assassins qu'il est, même si le projet n'a encore rien révélé de son scénario.

Par contre, et c'est une grande nouvelle, le film ne sera pas réalisé par l'équipe américaine de Warner mais par la branche japonaise puisqu'il devrait ressembler à un animé. Et il convoque quelques grands noms puisqu'il a été pris en charge par le créateur d'Afro Samurai, Takashi Okazaki, et qu'il sera réalisé par Jumpei Mizusaki, à qui l'on doit la résurrection animée de Jojo's Bizarre Adventure. Un excellent pedigree donc pour un film qui promet de nombreux morceaux de bravoure et qui devrait se dévoiler un peu plus lors du New York Comic Con, le week-end prochain.

En tout cas, on espère que le résultat sera plus intéressant que Gotham Knight.