Kristen Stewart sera-t-elle l'héroïne du reboot de Charlie et ses drôles de dames ?

Hollywood n'est pas le meilleur endroit pour avoir des idées originales, c'est bien connu, mais quand même il y a des limites. Alors qu'on pensait avoir tout vu, on avait carrément oublié que Charlie et ses drôles de dames allaient passer par la case reboot.

A l'origine, il y a Drôles de Dames, une série de 1976 dans laquelle trois femmes affrontent les pires crapules de façon relax pour le compte du mystérieux Charlie. Multi-diffusé en France, le programme avait acquis un petit statut d'oeuvre culte avant de tomber plus ou moins dans l'oubli. Jusqu'à ce beau jour de l'année 2000 lorsque le Charlie et ses drôles de dames de McG est sorti sur les écrans de cinéma et a fait un petit carton. Drew Barrymore, Cameron Diaz et Lucy Liu incarnaient donc le trio badass qui n'hésitait pas à utiliser ses charmes naturels pour parvenir à ses fins. Alors, ça ne volait pas très haut certes, mais c'était assez rigolo et plutôt bien troussé, en plus ça permettait aux ados de se rincer l'oeil tout en restant en famille, ce qui est toujours une bonne chose.

Succès oblige, une suite est aussitôt mise en chantier et, en 2003, le public découvre médusé Les Anges se déchainent, nouvelle aventure tellement bidon qu'elle ne restera dans les mémoires que comme un exemple de capitalisation outrancière d'Hollywood qui pousse tous les curseurs au maximum en perdant ce qui faisait la magie de l'original. Un remake de la série a été produit en 2011 mais est rapidement rentré chez lui et nous en avions fini avec les Drôles de Dames. Sauf que voilà, aujourd'hui Hollywood a des comptes à régler avec son passé et décide de tout refaire. Ce n'était donc qu'une question de jours pour que le projecteur ne se fixe sur la vieille série avec l'idée judicieuse d'en faire un reboot.

Et c'est exactement ce qui est en train de se passer puisque le nouveau Charlie's Angels est d'ores et déjà en préparation. Même qu'il sera mis en scène par la comédienne-réalisatrice Elizabeth Banks et qu'il devrait sortir à l'été 2019. Et, comme ce n'est pas étonnant, c'est encore une fois Sony Pictures qui est derrière cette idée de génie. Bien entendu, le point le plus important du projet, c'est évidemment son trio d'actrices. Si pour le moment aucun nom n'a été officiellement choisi par la production, les rumeurs vont bon train et il semblerait que Kristen Stewart et Lupita Nyong'o soient sérieusement envisagées pour deux des trois rôles. Si la présence de Nyong'o n'est guère étonnante tant l'actrice est en train de prendre du galon en ce moment, le choix de Stewart est déjà plus surprenant puisque l'ancienne star de Twilight a délibérément laissé de côté les gros budgets depuis 7 ans pour se consacrer avec succès au cinéma indépendant et changer son image en profondeur.

Bien entendu, rien de tout ceci n'est encore confirmé mais comme Sony est dans une phase active de la constitution de son casting, on devrait en avoir des nouvelles dans très, très peu de temps.

Kristen Stewart

Lupita Nyong'o