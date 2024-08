Memento : le « remake » indien complètement fou et vener du chef-d’œuvre de Christopher Nolan

Adaptation très libre de Memento, Ghajini transforme le thriller psychologique de Christopher Nolan en pur blockbuster musclé. Un pari fou qui fonctionne totalement.

En décembre 2008, le réalisateur tamoul A. R. Murugadoss signe son tout premier film hindi avec Ghajini. Sur le papier, il s’agit d’un remake considérablement amélioré de son propre film kollywoodien éponyme sorti en 2005. Notons au passage que la réadaptation d’œuvres indiennes d’une industrie régionale à l’autre est une pratique extrêmement répandue.

Ce qui rend le projet bien plus unique en revanche, c’est qu’il s’inspire très librement d’un classique du cinéma américain : Memento de Christopher Nolan. La démarche pouvait sembler suicidaire. Comment transformer un thriller psychologique tendu et sobre en pur spectacle bollywoodien ? Comment ne pas sembler ridicule dans une comparaison qui semblait perdue d’avance ? Explorons tout ce qui fait de Ghajini une franche réussite qui parvient à s’émanciper de son illustre modèle.

Guy Pearce n'a qu'à bien se tenir

SAME-SAME BUT DIFFERENT

Le premier coup de génie de A. R. Murugadoss est de s’éloigner le plus possible du modèle que représente Memento. Seul le concept de base sera conservé dans cette relecture. Ainsi, on suivra bien un personnage principal souffrant d’amnésie antérograde, les tatouages et les polaroids le guident également dans une quête de vengeance… et c’est à peu près tout.

Pour le reste, tant dans la narration que dans la mise en scène, Ghajini va explorer un univers artistique radicalement différent.

Guy Pearce dans Memento

Ainsi, on oublie rapidement la sobriété du noir et blanc pour découvrir un film explosif et coloré. Le montage inversé et les jeux de temporalité sont remplacés par un récit bien plus linéaire.

Dans Ghajini, le protagoniste est transformé en homme brisé mais surpuissant qui a pour mission d’éliminer un à un tous ses ennemis. A. R. Murugadoss ne tente même pas de créer du suspense concernant l’identité du grand méchant de l’histoire puisqu’il nous le présente sans ambiguïté en milieu de récit.

Des tatouages...

Le cinéaste tamoul s’est certainement douté qu’il était inutile de venir défier Memento sur le terrain de la complexité. Passer après Christopher Nolan, le roi des casse-têtes, ne l’intéresse visiblement pas et c’est justement ce qui lui évite la comparaison. Son long-métrage n’est cependant pas dénué d’intelligence, loin de là. Il va mettre en scène un héros trouble en embrassant totalement l’aspect spectaculaire et violent de sa relecture.

... familiers

Ainsi, le personnage de Sanjay Singhania est présenté durant toute la première demi-heure comme une sorte de boogeyman. Il est une ombre mutique, indestructible, qui sème le chaos et la mort sur son passage. Ce héros atypique va d’ailleurs s’en prendre à des innocents à plusieurs reprises, en particulier à la jeune Sunita qui tente pourtant de l’aider dans sa quête de justice. Il faudra attendre deux he...