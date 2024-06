C’était pas mieux avant : Génération 90, l’ode à la jeunesse paumée avec Winona Ryder et Ethan Hawke

En 1994, le tout premier film réalisé par Ben Stiller, Génération 90, s'est imposé comme le porte-parole de toute une jeunesse... et trente ans plus tard, le propos semble presque toujours aussi pertinent.

« Pouvez-vous me définir l’ironie ? », demande la rédactrice en chef d’un journal auquel Lelaina, alors campée par Winona Ryder, tente désespérément de postuler. La jeune femme bredouille, incapable de fournir une définition un tant soit peu cohérente, et la voici congédiée sans plus de cérémonie.

En fat, l'ironie, c’est lorsqu’un scénario semi-autobiographique écrit par une vingtenaire déterminée à défendre son intégrité tombe entre les mains d’un studio comme Universal, grand ponte de l’industrie hollywoodienne qui vient de produire le déjà cultissime Jurassic Park.

Premier crédit à la réalisation d’un tout jeune Ben Stiller, le film propose surtout le tout premier essai scénaristique d’Helen Childress, âgée de 25 ans à la sortie du film en 1994. Digne héritier d’autres odes à la jeunesse tels que le Slacker de Richard Linklater, et diffusé la même année que le Clerks de Kevin Smith, Génération 90 s’impose lui aussi comme le porte-parole d’une génération gentiment paumée, écrasée entre les deux autorités sociologiques que sont les Baby-Boomers et les Millenials. En résulte un film pensé par et pour ses contemporains, imparfait, mais pas moins à propos quelque trente années plus tard.

« Get your ass up, and work » « But where ? »

Initialement définie par la britannique Jane Deverson comme une génération « qui couche ensemble avant le mariage, qui ne croit pas en Dieu, qui n’aime pas la Reine et ne respecte pas ses parents » aux colonnes de sa revue Woman’s Own, la jeunesse née entre les années 1965 et 1980 est, incontestablement, celle d’une vaste mutation.

Outre les bouleversements économiques ayant fait des ravages sur le marché du travail, l’époque est marquée par de nombreuses fluctuations sociales, académiques, et culturelles, moult catastrophes écologiques, ou encore, la découverte tragique de l’épidémie du sida (officiellement relayée pour la première fois en1981 entre les pages du journal New York Native). Peut-être la génération X avait-elle de bonnes raisons de délaisser les bancs des églises, mais passons.

Slinky et micro frange

Diffusé en avant-première à l’occasion du festival américain Sundance, Génération 90 propose le récit maladroit d’individus déboussolés par leur entrée dans la vie active. Lelaina en particulier, alter ego assumé d’Helen Childress, se voit profondément tiraillée entre ses valeurs, ses ambitions artistiques et professionnelles, et le pragmatisme que requiert l’âge adulte.

Disons que la plupart du temps, suivre son coeur en dépit de la raison ne remplit pas le frigo — ce qui, techniquement, ne semble pas trop faire défaut au person...