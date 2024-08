Le film de yakuzas français : Crying Freeman ou les débuts mouvementés de Chritophe Gans au cinéma

Premier film de Christophe Gans, Crying Freeman est un film d'action cosmopolite à la genèse passionnante.

Si Christophe Gans est aujourd’hui connu pour avoir réalisé Le Pacte des Loups et le premier film Silent Hill, le réalisateur français a fait ses armes sur un hommage aux films de yakuzas appelé Crying Freeman et sorti en 1995. Adapté du manga éponyme de Kazuo Koike et Ryōichi Ikegami, ce premier long-métrage dont Marc Dacascos est la vedette représente les débuts d’un réalisateur plein d’admiration pour un cinéma asiatique auquel il consacrait une carte blanche au Forum des Images en juillet 2024.

À l’occasion de cette programmation, Christophe Gans a également projeté son premier rejeton, et en a profité pour répondre aux questions du public. Écran Large a assisté à cette discussion passionnante, et va tenter de retranscrire ici toutes les anecdotes racontées lors de cette séance au sujet de Crying Freeman, ce film d'action pas comme les autres.

La lame à l'œil

From Brandon Lee to Mark Dacascos

À l'origine, Crying Freeman est un manga écrit par Kazuo Koike et dessiné par Ryōichi Ikegami, publié entre 1986 et 1988. Le postulat est terriblement romantique : une jeune femme tombe amoureuse au premier regard du Freeman, un tueur mystérieux qui verse une larme à chacun de ses meurtres et doit supprimer toute personne qui verrait son visage. Mais il fait une exception pour cette jeune femme, envers qui le coup de foudre est réciproque. Ensemble, ils tenteront d’échapper aux 108 Dragons, l’organisation secrète dont il est le tueur attitré, et dont il a enfreint le code en sauvant sa belle.

C’est l’idée d’une femme tentée autant par l’amour que par la mort, les deux incarnés en un même homme, qui séduisit Christophe Gans. Celui-ci en écrivit un scénario aux côtés de Thierry Cazals et Roger Avary. Lorsque la production de Crying Freeman est lancée, le héros, Yo, doit être incarné par Brandon Lee, star montante entraînée depuis le plus jeune âge aux arts martiaux par son illustre père, Bruce Lee. Un casting idéal ! Malheureusement, Brandon Lee est tué accidentellement sur le tournage de The Crow quelque temps avant le tournage de Crying Freeman.

Ah tiens, voilà Ouin-Ouin.

Au-delà de la tragédie en elle-même, la production du film est remise en question. Mais un jour, un acteur au CV encore un peu maigre se présente à Christophe Gans en lui demandant tout simplement le rôle de Yo, que le réalisateur accepte de lui confier. C’est ainsi que le charismatique Mark Dacascos remplace Brandon Lee dans le rôle de l’homme au tatouage de dragon. Mais la production, voyant leur regrettée star troquée pour un anonyme, réduit alors le budget de 15 millions de dollars à trois fois moins. Une épine dans le pied de Gans, qui ne se décourage pas pour autant, et adapte son scénario et le plan de travail.

Ainsi, l’entièreté du film sera tournée à Vanco...