Le proto-Mad Max de Roger Corman avec David Carradine en slip : le gros navet Deathsport

1978 : un an avant la sortie de Mad Max au cinéma, Roger Corman a lancé Deathsport, fausse suite de Deathrace : La Course à la mort de l'an 2000. Deathsport aurait dû lancer la franchise cinématique DeathWorld, mais le bide complet du film, dont le seul argument était le corps musclé de David Carradine, a contraint Corman à jeter ce projet au rebut.

Kaz Oshay (David Carradine) hurle à pleins poumons dans la cellule où il est enfermé. Vêtu d'un sous-vêtement perdu à mi-chemin entre le cache-sexe et le slip de sumotori, et d'une splendide paire de moon boots, il s'égosille à s'en déchirer la mâchoire. Il s'élance à pieds joints contre la porte de sa geôle, enchaine avec quelques coups de pied sautés, parce qu'il faut bien montrer qu'on est l'acteur principal de Kung-Fu.

Puis, alors qu'on s'attend à ce que le héros se mette à crier "je ne suis pas un numéro, mais un homme libre", un déluge de lumières psychédéliques rouges et vertes dévorent l'écran. Kaz se tord de douleur à terre. Dans la cellule voisine, Deneer (Claudia Jennings), love interest de service, souffre de la même manière. Les personnages ne comprennent rien, et nous non plus. Rien de plus normal, puisque c'est Deathsport, et que pendant les 82 minutes qui vont s'écouler, on ne va rien comprendre.

A lire aussi

Roger Corman, le roi de la série B et de l’épouvante

3 scénaristes, 2 réalisateurs, 1 Roger Corman

Si on utilisera le nom Deathsport pour plus de facilité, le film a atterri dans les salles obscures françaises sous le nom "Les gladiateurs de l'an 2000" avant de devenir "Les gladiateurs de l'an 3000". Parce que plus le futur est lointain, plus on lui pardonnera d'être improbable suppose-t-on, et ce même s'il existe toujours des VHS estampillées "Les gladiateurs de l'an 2000". La confusion des titres n'est que le sommet de l'iceberg de ce grand n'importe quoi qu'est Deathsport.

Death Race (La Course à la mort de l'an 2000), film pour lequel nous avons déjà déclaré notre amour, a été un immense succès. Pour un budget de 300 à 500 000 dollars, la production Roger Corman a rapporté de 4,8 à 5,25 millions de dollars selon les sources. Corman a alors une idée géniale : créer une suite au film, qui se déroulerait dans le même univers futuriste, et qui pourrait être une première étape vers un Roger Corman Cinematic Universe. Le projet se nomme DeathSport, et Corman réembauche David Carradine, déjà héros de Death Race, pour l'occasion.

La Cité-État d'Helix, peinte à la main sur un carton

Une suite qui n'en serait pas une, mais qui exploiterait la fascination du public de la fin des années 70 pour des univers futuristes et post-apocalyptiques. Nous sommes en 1978, Star Wars est passé par là, Soleil Vert et Rollerball aussi. La SF, ça marche. Le public a peur du futur, Roger Corman est prêt à leur en donner pour leur argent. Mais à condition de ne surtout pas en donner trop, d'ar...