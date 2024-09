Avec son Chair pour Frankenstein, première partie d’un diptyque monstrueux, Paul Morrissey propose une vision érotico-gore du monstre et de son créateur.

N’en déplaise à Mary Shelley — que l’on admire pour son œuvre, mais aussi pour avoir perdu sa virginité sur la tombe de sa douce maman —, son Victor Frankenstein a inspiré pléthore de déclinaisons plus ou moins pertinentes au gré des âges. À l’ombre des salles obscures, créateur et créatures ont notamment été poncés en long en large et en travers par Universal, puis la Hammer jusque dans les années 70.

Mais au terme de quatre décennies à se manger du monstre à toutes les sauces, le public a par inexorablement fini se lasser de tout ce beau monde. Mais ce désintérêt commun n'a pas découragé un certain Paul Morrissey, qui en 1973 et avec le financement d’Andy Warhol, a proposé une adaptation rocambolesque mêlant allègrement le gore aux codes détournés de l’érotisme.

Bouh

Oh my gore

Difficile de se figurer candidat plus adéquat que l’un des maîtres du cinéma underground pour se réapproprier le Prométhée moderne. Sous l’égide d’Andy Warhol, il dirige notamment une première trilogie sulfureuse, au travers de laquelle le cinéaste dépeint ce que l’enseignant chercheur Aurélien Portelli qualifie de corps instrumentalisés, anéantis, et factices — soit, autant d’adjectifs décrivant l’essence même du chef-d'œuvre de Shelley.

L’intérêt de Morrissey pour les chairs exhibées par l’objet film n’est donc guère à prouver, ce qui n'échappe pas à Roman Polanski, qu’il rencontre à l’occasion de la tournée promotionnelle de son Quoi ?. Là, il lui soumet l’idée d’un Frankenstein tourné en 3D, arguant que le cinéaste américain ne pouvait être mieux placé pour mener à bien pareil projet.

Ceci est une métaphore

Lassé par le cinéma d’art et d’essai conventionnel, et désireux de se trouver à la barre d’un long-métrage qui en serait l’antithèse, Morrissey voit en cette suggestion le comble d’une absurdité ardemment convoitée. Il s’empresse alors de s’entretenir sur le sujet auprès de son producteur Carlo Ponti, puis s’envole tout aussi promptement vers Cinecittà.

À ce stade bien précis de l’entreprise, il aurait été aisé — voire, encouragé — de s’engouffrer à corps perdu dans les méandres confortables du body-horror. Après tout, la Créature de Frankenstein est considérée comme l’un des premiers exemples d’horreur corporelle figurés par la littérature gothique du 19e siècle, et les quinze-mille-douze adaptations cinématographiques qui ont suivi n’ont certainement pas manqué d’en exploiter gaillardement le filon.

Une pensée pour les années Hammer et Peter Cushing

Néanmoins, s’il y a bien une chose que sait faire Morrissey, c’est de se moquer royalement des conventions ; aussi, celui-ci préfère s’aventurer dans le giron du Gross-out, sous-genre nettement moins populaire usant de moyens plus ou moins controversés (tel que l’humour scatologique et autres paraphilies diverses et v...