Comment Bloodsport est devenu raciste : les ravages du doublage français

On reparle de Bloodsport, le film de baston culte de 1988 réalisé par Newt Arnold et porté par un Jean-Claude Van Damme en début de carrière. Plus précisément, on va parler des différences notables entre la version originale (en anglais) et la version doublée en français qui a parfois pris un peu trop de liberté.

Bloodsport, c'est un nanar-doudou avec Jean-Claude Van Damme qui met son plus beau kimono pour se faire écarteler, sans oublier Jean-Claude Van Damme qui explose des briques à main nue, Jean-Claude Van Damme qui fait la grimace et le grand écart (plein de fois), Jean-Claude Van Damme en slip kangourou rouge ou plus globalement, Jean-Claude Van Damme qui rouste tout le monde et devient une star mondiale.

Au-delà de JCVD, Bloodsport, c'est aussi l'histoire "vraie" largement déformée de Frank Dux avec mille ralentis hasardeux, une bande-son kitschissime et un doublage français en roue libre, à tel point qu'il a involontairement changé la caractérisation d'un des personnages principaux du film.

ICI ON AIME BLOODSPORT, ALORS TOUT LE MONDE SE CALME

"À la tienne, Etienne"

On parle bien de Ray Jackson, le personnage incarné par Donald Gibb, qui a l'air de hurler "AMERICA FUCK YEAH" à chaque fois qu'il apparaît à l'écran. En même temps, avec sa permanente, ses canettes de bières pas fraîches, son débardeur avec l'aigle américain imprimé dessus et son bandeau Harley Davidson collé sur le front, il est une parfaite caricature de l'Américain bourru et viril tel que fantasmé dans les années 80. La preuve, il drague importune une femme dans les transports en commun avec une proposition des plus alléchantes : "Eh ma biche, ça te dirait de sortir avec un homme, un vrai ?".

Le grizzly made in USA devient cependant le bon bougre de service et le sidekick comique de Frank Dux, envers qui il se montre finalement loyal et serviable. Celui-ci, caractérisé comme un bon samaritain à la gueule d'ange et aux pecs d'acier, va jusqu'à le venger de l'impitoyable Chong Li (Bolo Yeung) qui l'a envoyé à l'hôpital à l'issue de leur duel. À la fin du film, c'est la bromance totale entre les deux hommes qui se font une franche poignée de main, la promesse d'être toujours là l'un pour l'autre et une grosse bise sur la joue.

C'est vrai qu'il a une tête à s'appeler Jackson

Jackson est cependant plus sympathique, ou moins antipathique, en version originale qu'en version française, le comédien Yves Rénier (alias le Commissaire Moulin) ayant pris quelques libertés qui ne jouent pas en faveur de l'Américain. Celui-ci passe en effet du brave type un peu maladroit mais pas bien méchant, à une brute raciste, misogyne et homophobe, parce que jamais deux sans trois. Tout ça à cause de quelques lignes de dialogues qui ont très, très mal vieillis et n'avaient déjà à l'époque pas lieu d'être.

Ainsi, lors de son premier combat, il gueule : "Allez, relève-toi ...