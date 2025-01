Le Jardinier : critique d’un film qui se plante sur Amazon Prime

La fleur au fusil

Dans Le Jardinier, Serge Shuster est un haut-fonctionnaire briguant un poste de ministre depuis sa villa. Il partage sa pitoyable existence avec une fille dont le seul et unique hobby consiste à brailler dans le jardin, une femme qui lui reproche de ne pas en faire assez et un bébé qui a déjà des acouphènes. Sa relative tranquillité est perturbée lorsqu’un commando force l’entrée de sa demeure afin de l’éliminer. Ou du moins afin de l’endormir avant de laisser les vrais méchants essayer de le tuer. C’est sans compter le… jardinier en service, vieil homme discret au lourd passif.

Entre les mains d’amoureux du genre, le scénario bidon du Jardinier aurait pu donner une sympathique comédie d’action, offrant à son ex-brutasse repentie une panoplie de sécateurs et autres binettes pour bêcher la jugulaire de ces stupides intrus. D’autant que l’action se déroule quasi exclusivement dans la villa et ses jardins, véritable labyrinthe de coupe-gorges, et que l’accent est mis sur les confrontations.

Et cette fois, ça dure 1h50 !

Sauf qu’outre le taux de violence un poil plus élevé que la moyenne permis par la SVoD, il s’agit bien évidemment d’un produit télévisuel dans la lignée du Dernier Mercenaire, où le plus important reste non pas l’action ou l’humour, mais les têtes d’affiche. Le timing comique compte moins que leur cabotinage, l’intensité des séquences d’action moins que leur réputation, et la cohérence générale moins que les caméos gênants.

Même le cliché de la famille dysfonctionnelle qui se rabiboche est au rabais

Au ras des pâquerettes

Impossible, évidemment, d’en vouloir à un Van Damme un peu fatigué, mais sincère dans ses envies d’autodérision. En revanche, son personnage étant présenté comme l’archétype de l’action-man mutique sachant tout faire, les scénaristes se sont sentis obligés de lui coller dans les pattes un contrepoint en la personne de Michaël Youn, chargé donc d’emplir le moindre espace sonore de ses jérémiades.

Expliquant systématiquement à l’oral les rares esquisses de gag réussi ou les nombreuses références au cinéma d’action américain, il envoie leur duo au hall of fame des couples insupportables et leur film au panthéon des buddy-movies qui donnent envie de voir l’un des protagonistes massacrer l’autre. Quant au gang des méchants, composé d’un Kaaris gentillet, d’un Ragnar le breton version Kakihara raciste et d’un Jérôme Le Banner sous-exploité, il fait peine à voir avec son running gag périmé.

« Et si je ne m’en servais jamais ? »

Le trombinoscope plombe donc à peu près chaque aspect du long-métrage, à commencer bien sûr par les véritables ambitions martiales, déjà décelables dans Le Dernier Mercenaire. Si la plupart de ces comédies françaises génériques, destinées à occuper l’équivalent en streaming d’un prime-time M6 (la page d’accueil) avant de sombrer dans les (tré)fonds de catalogue, n’inspirent en général que de l’indifférence, on peut dans ce cas parler d’un beau gâchis.

Entre ce type de projets qui se multiplient sur Prime et le Loups-garous de Netflix, il est certain que le canevas hérité des chaînes hertziennes les plus cyniques n’est pas passé de mode. Au contraire, il a encore de beaux jours devant lui, à la télévision ou sur les services de SVoD. Aujourd’hui, les navets poussent dans tous les potagers.