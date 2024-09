Le gros bide injuste de Ladyhawke : le film oublié du réalisateur de Superman et Les Goonies

Quelque part entre Superman et Les Goonies, Richard Donner a osé Ladyhawke, la femme de la nuit, une proposition de fantasy fascinante avec Matthew Broderick, Michelle Pfeiffer et Rutger Hauer. Qu'est-ce qui, dans sa genèse, a transformé un carton en puissance en un film mal-aimé, souvent oublié et parfois moqué ?

Les cuivres de Star Wars, la tonalité lydienne tonitruante d'Indiana Jones, Psychose et son violon, les envolées déchirantes de La Liste de Schindler… Nombre de bandes originales font à ce point partie intégrante de leur film que quelques notes suffisent à s'y replonger. Mais il arrive que la musique choisie rencontre davantage de réticences. Celle de Ladyhawke est par certains citée parmi les pires de tous les temps…

Si son côté clivant en a poussé certains à jeter le bébé braillard avec l'eau du bain, la proposition cinématographique de Richard Donner mérite la redécouverte. Avec son histoire d'amour dans un univers de fantasy médiévale, ses acteurs en vogue et son cachet d'authenticité "années 80 ", Ladyhawke ne manque pas d'arguments en dépit d'une genèse accidentée.

De l'homme d'acier à la femme faucon

De belles promesses

1985 est une grande année pour Richard Donner. Déjà auteur, entre autres, de La Malédiction et Superman, il réalise un autre classique instantané intitulé Les Goonies, en plus de se marier avec Lauren Shuler et poser les bases de leur maison de production, The Donners' Company, qu'ils cofondent dès 1986. Malgré cet emploi du temps bien chargé, les tribulations aventureuses de Mikey, Choco, Bagou et Data ne sont pas la seule perle dont sa filmographie s'enrichit cette année-là, qui voit également Ladyhawke, la femme de la nuit sortir en salle.

L'opiniâtreté de Donner est ainsi récompensée : cela fait plusieurs années qu'il souhaite concrétiser ce projet qui lui tient à cœur. Warner Bros. et la 20th Century Fox, par l'intermédiaire de son président Alan Ladd Jr., l'ont doté d'une enveloppe solide de 20 millions de dollars pour emballer l'affaire.

La liaison dangereuse avec un loup

Dès ses premières projections, le casting envoie du rêve. Sean Connery et Mel Gibson sont envisagés pour le rôle de Navarre le revanchard. C'est finalement Kurt Russell qui tient la corde pour s'amouracher de Michelle Pfeiffer. Le duo promet des étincelles : lui est fraîchement auréolé par le terrifiant The Thing, elle sort tout juste de Scarface.

Pour le jeune pickpocket Gaston, le nom de Sean Penn est discuté avant que celui de Dustin Hoffman ne s'impose. Quant au sinistre capitaine de la garde chargé de traquer le héros, il est proposé à Rutger Hauer, qu'un larmoiement mythique sous la pluie de Blade Runner a rendu identifiable par le grand public. Mais celui-ci ne le sent pas trop, craignant d'être cantonné aux rôles de méchants pour le reste de sa carrière.

Simba le roi des presque animaux

Au box-office, la fantasy, qu'elle soit d'inspiration médiévale ou non, a le vent en poupe en...