Jackpot! : critique du mauvais American Nightmare d’Amazon

NO FUTURE

Le postulat de Jackpot! rappelle évidemment les American Nightmare et autres dystopies où le meurtre devient un divertissement populaire : en 2030, les États-Unis traversent une grave crise économique, à tel point que la Californie s’est mise à organiser une grande loterie annuelle où tout le monde peut participer. Pour gagner l’argent (beaucoup d’argent), il suffit de tuer la personne désignée vainqueur avant le lever du soleil. La seule règle est de ne pas utiliser d’armes à feu.

Sur le papier, tourner en dérision les Hunger Games et Battle Royale aurait pu être marrant, si seulement ce film écrit par Rob Yescombe était contextualisé autrement qu’avec une suite de carton d’exposition et quelques explications plantées au burin dans les dialogues. Quant au futur proche, il s’incarne péniblement à travers des pistolets à air comprimé designés comme des Nerf, un drone, des associations vestimentaires douteuses, une statue de cire de JLO et une affiche promotionnelle pour le film « Robo-President III, Impeach this !« . Sans oublier l’utilisation de I’m Sexy and I Know It de LMFAO comme musique rétro pendant une baston.

Pour compléter la toile de fond et montrer que tout va vraiment très mal, on a une grand-mère pickpocket, une bagarre de rue, un braquage de bijouterie et trois SDF qui se font griller des saucisses sur le trottoir. Notre présent semble donc plus chaotique que le futur ensoleillé dépeint, et ce n’est même pas un angle de réflexion, juste un aveu d’échec. N’attendez d’ailleurs pas que Jackpot! tire autre chose de son concept qu’un simple : « tuer les gens pour de l’argent, c’est mal« . Mais le film aurait pu se permettre de ne pas réfléchir et de ne rien raconter s’il était suffisamment amusant pour faire passer le temps.

Ne jamais se mettre John Cena à dos

NO FUN

Sur un malentendu, l’énergie d’Awkwafina combinée au charisme de John Cena aurait pu sauver les meubles, mais l’alchimie a du mal à prendre. Même les scènes que l’actrice partage avec Simu Liu, avec qui elle a pourtant joué dans Shang-Chi, manque de souffle, si ce n’est celui des spectateurs à moitié endormis. Son personnage est une autre variation infernale de la looseuse blasée et sarcastique, de la madame Tout-le-Monde embarquée dans quelque chose qui la dépasse, tandis que celui de John Cena est une autre déclination du Monsieur muscles qui entretient son capital sympathie. Même le voir taper des gens n’est pas divertissant, et ça c’est la confirmation que rien ne va dans Jackpot!.

Non pas qu’on espérait encore un effort de la part de Paul Feig, mais les bagarres sont filmées sans les mains et montées sans les yeux, ce qui est un peu dommage pour une comédie d’ACTION. L’humour ne vole pas bien haut non plus, ce qui est aussi dommage pour une COMÉDIE d’action.

Tout le monde s’éclate, à la queue leu-leuttorie

Passé le léger effet comique des gens lambdas qui se transforment en tueurs à gages façon John Wick, avec cette première scène qui ressemble à la parodie involontaire d’une publicité Axe, le film devient le laboratoire expérimental de [insérer l’humoriste que vous détestez le plus]. La preuve : il y a un personnage qui s’appelle DJ et qui est DJ… et c’est ça la vanne. Le moment le plus drôle est peut-être quand John Cena piétine les testicules d’un gars pour éteindre le feu qu’il a entre les jambes (littéralement). Ça donne une idée du niveau général.

Jackpot ! est disponible sur Amazon Prime Video depuis le 15 août 2024.