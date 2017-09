The Bad Batch : Critique avariée

En 2015, la réalisatrice Ana Lily Amirpour a émergé sur la scène indé américaine avec A Girl Walks Home Alone at Night : un film de vampire en noir et blanc, situé en Iran, très remarqué en festivals et célébré par la critique. Deux ans après, forte d'une belle réputation, la cinéaste est de retour avec un autre film de genre qui se déroule dans une Amérique post-apocalyptique avec des cannibales. C'est The Bad Batch , disponible sur Netflix le 22 septembre.

MAD BATCH

Celui qui a vu dans A Girl Walks Home Alone at Night un machin poseur faussement inventif et réellement soporifique, propulsé pour de mauvaises raisons sur le devant de la scène, risque de s'étrangler face à The Bad Batch. Loin de corriger les défauts et dépasser les limites de son premier film, Ana Lily Amirpour les creuse et les aggrave dans cette histoire d'amour tordue entre une belle (Suki Waterhouse) et une bête (Jason Momoa).

Si l'impact est si rude, c'est parce que The Bad Batch est sur le papier une grande et fabuleuse promesse. Dans une Amérique plus ou moins futuriste où les indésirables sont jetés dans une zone désertique de non-droit au Texas, une fille arrive. Elle découvre vite que pour survivre dans cet enfer aride, beaucoup sont devenus cannibales, et que la petite chose qu'elle est représente une belle prise. Le début d'un cauchemar entre amputation, vengeance et drogues, où elle rencontrera un beau colosse en quête de sa fille et un gourou de culte.

Une romance dans le décor de Mad Max, particulièrement alléchante donc. Sauf que la bande-annonce est bien plus excitante, stimulante et mémorable que le film.





L'HISTOIRE SANS FIN

Le premier quart d'heure est pourtant réussi. Le décor est planté avec une précision et une économie de moyens intrigantes, le silence allié à la chaleur pèse sur l'héroïne. La réalisatrice a un sens de la mise en scène clair et instaure un climat fascinant en quelques minutes. Le soin apporté aux costumes, aux décors, aux détails, aux gueules des acteurs, composent un bel univers.

Ana Lily Amirpour n'hésite pas à malmener sa poupée blonde, la plongeant sans tarder dans une odyssée cauchemardesque où son minoi érotique sera notamment souillé dans une séquence de pure survie stratégique. Suki Waterhouse porte cette fausse innocence avec une force discrète, et The Bad Batch semble alors prendre une direction très satisfaisante, fort d'une tension et d'une efficacité bienvenue. Puis, après une vingtaine de minutes, une ellipse. Et le film perd peu à peu sa force, sa précision, pour se diluer dans une interminable histoire qui s'éparpille.

Suki Waterhouse, petite révélation du film

L'intrigue s'étire alors entre la veangeance de la blonde, la petite fille qu'elle ramène, la quête du colosse, leur attirance naissante, l'emprise du gourou incarné par Keanu Reeves et quelques autres personnages satellite, comme le curieux Jim Carrey en vagabond muet et méconnaissable. The Bad Batch dure moins de deux heures mais semble interminable tant l'intérêt est peu à peu abîmé par des enjeux dramatiques vagues et une caractérisation plus qu'approximative. La chose devient vite un livre d'images plus ou moins envoûtantes, assemblées autour d'une histoire bien plus ordinaire qu'il n'y paraît malgré la volonté d'empiler des éléments séduisants.

La moustache de Keanu Reeves : retour vers le futur du porno des années 70

SUN DEMON

Si Ana Lily Amirpour n'a pas le talent d'un Nicolas Winding Refn pour plonger le spectateur dans une dimension tourbillonante aux frontières du réel, comme dans The Neon Demon, elle a sans aucun doute un vrai œil de cinéaste. En témoigne un certain sens du cadrage, une précision souvent évidente dans le montage, et un goût pour toutes ces bricoles désormais ordinaires dans un certain type de cinéma branché - lumières colorées, musique électro, déco décalée, acteurs grimés.

Avec un budget de 6 millions (à peine moins que Neon Demon), la réalisatrice compose un univers ambitieux comme une gigantesque piste de décollage pour l'imaginaire. Préférant laisser les circonstances et explications de côté, elle dessine en creux le portrait d'un pays affreux et sanguinaire, dont les pulsions sont nourries par les autorités. Amirpour a beaucoup d'envies, et parfois même des éclairs de génie.

Suki Waterhouse et Jason Momoa

Mais il manque à The Bad Batch une matûrité pour être plus qu'un prototype de film culte en gestation. Il y a l'envie claire de mixer des éléments opposés, de marier le plus cruel au plus naïf à l'image du couple formé par Suki Waterhouse et Jason Momoa, mais la formule ne prend pas. La faute principalement à un manque de profondeur du côté des personnages, entités artificielles sans vie, qui bougent à travers les bidonvilles et vents ensablés comme des pantins.

Le sous-texte social et politique reste désespérément simplet et sous-exploité, et l'équilibre très fragile de l'ensemble ne tient pas plus d'une demi-heure. Ne restent alors que des plans marquants, des visions amusantes du désert apocalyptique et un bric-à-brac séduisant qui relève plus du clip qu'autre chose. Et, peut-être, l'espoir qu'Ana Lily Amirpour trouvera pour son troisième film un scénario suffisamment solide pour permettre à son cinema de grandir et s'épanouir.