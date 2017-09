47 Meters Down : Critique des profondeurs

Quand un filon se profile, on aurait tort de ne pas en profiter. Et quand on sait à quel point Instinct de survie a fonctionné, on se dit que des petits malins vont forcément tenter de toucher à nouveau le jackpot. Voici donc 47 Meters Down , disponible en e-cinema depuis le 28 septembre.

Les requins, c'est un peu comme les dinosaures : qu'importe l'époque, ça marchera toujours. Et c'est d'ailleurs assez rigolo de constater que l'on doit ces deux modes à Steven Spielberg qui a quand même traumatisé une génération entière en 1974 avec ses Dents de la Mer et son requin impitoyable. Une référence qui s'impose à chaque spectateur dès qu'il regarde un film avec un squale et que In the Deep se charge d'évacuer tout de suite avec un générique en forme d'hommage.

Parce que, voyez-vous, In the Deep (ou 47 meters down dans son titre original) n'entretient que peu de rapports avec le cauchemar de Spielberg mais serait plus à ranger dans le rayon des gros survivals. Nous y suivons donc deux soeurs, Kate et Lisa, en vacances à Mexico. Et Lisa l'a sacrément mauvaise parce qu'elle vient de se faire plaquer et qu'elle veut prouver à son ex qu'elle n'est pas une nana chiante en faisant des trucs bien ouf. Comme descendre dans une cage plongée dans la mer pour passer un moment privilégié avec de grands requins. Bien que réticente, et sans aucune expérience de la plongée, Kate accepte, poussée par sa soeur et les deux mecs qu'elles ont rencontré la veille. Sauf que, bien entendu, le câble se pète, la cage atterrit au fond de la mer et nos héroïnes sont coincées dedans, entourées de requins affamés et contraints par une réserve d'oxygène qui s'épuise à vitesse grand V. Début du suspense.

JUMP SCARE UNDERWATER

On le voit, nous sommes en présence d'un high-concept, ce graal de tout producteur hollywoodien qui, s'il est bien exécuté, le rendra riche pour les années à venir. Et cela ne nous gêne pas outre-mesure puisque cela s'annonce très divertissant. Malheureusement, c'est aussi le plus gros piège du film parce que, si le principe de départ est alléchant, encore faut-il pouvoir être capable de le tenir pendant 1h25. Et comme les contraintes sont nombreuses et très restrictives (un lieu principal - la cage - une contrainte de temps -l'oxygène), le plus gros danger est de ne pas arriver à renouveler son action et son suspense, surtout avec des personnages mal degrossis.

Et c'est malheureusement ce qui se passe puisque In the Deep peine à intéresser le spectateur avec son histoire ultra classique qui ne surprendra personne. Si vous avez déjà vu un film de ce genre, vous connaissez déjà la fin et vous n'aurez aucune surprise. La mise en place extrêmement laborieuse est étirée ad nauseam pour gagner du temps, le suspense une fois en pleine crise ne fonctionne que rarement et il faut attendre la dernière partie du film pour qu'enfin quelque chose de surprenant n'arrive et que le tout s'énerve un peu.

Evidemment, par sa nature de petit film à concept, In the Deep devait avant tout nous proposer une ambiance unique et marquante et des requins terrifiants. Ce n'est malheureusement pas le cas puisque le film peine à trouver son tempo, trop étiré, ne réussit pas à installer une ambiance pesante (pour une raison que nous évoquerons tout à l'heure) et opte pour le très mauvais choix de faire de ses requins des générateurs à jump-scares. En effet, ils apparaissent et disparaissent à loisir et cela détruit totalement leur potentiel horrifique puisque ils n'accèdent ainsi pas au statut pourtant obligatoire de menace omniprésente, d'ombre au loin, de terreur symbolique. Là, nous sommes face à un boogeyman avec des nageoires et c'est un peu dommage.

THE DESCENT

Pourtant, In the Deep recèle de quelques beaux moments et il faut reconnaitre la prouesse technique d'un tournage sous-marin qui est accomplie ici. Même s'il y a beaucoup de plans truqués, les requins sont beaux et il arrive de rares fois que l'on en ressente toute la puissance inquiétante. Les comédiens aussi sont convaincants, même si Matthew Modine fait le minimum syndical, il faut reconnaitre que Claire Holt et Mandy Moore s'investissent totalement dans leurs rôles.

Malheureusement, et c'est l'autre gros point faible du film, l'écriture de l'histoire est insupportable. Tout y est surligné, souligné, mis en lumière pour être sûr que le spectateur comprenne ce qui est en jeu et une bonne partie de son action consiste à ce que les comédiennes disent ce qui vient de se passer ou ce qu'elles vont faire, flinguant ainsi tout le suspense recherché. Et c'est assez horripilant d'avoir l'impression d'assister à un commentaire audio du film alors que l'on cherche à se mettre dans l'ambiance.

Cette surabondance de réactions totalement artificielle nuit aussi à la cohérence de l'ensemble puisqu'en ne la fermant jamais, elles consomment quand même beaucoup d'oxygène. Et c'est assez désolant de constater que lorsque le film laisse tomber ce procédé dans sa dernière partie, immédiatement, le concept fonctionne, le spectateur est happé et tout s'arrange. Vraiment dommage.