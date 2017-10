Thor : Ragnarok - Critique Fulguro-Flashy

DE VIEUX POTS…

Pourtant, sur le papier, le film aligne la plupart des tares des productions Marvel. On y retrouve le je-m’en-foutisme technique propre au studio et à la fabrication précipitée de ses produits, tant certaines scènes évoquent plus un DTV luxembourgeois qu’un blockbuster au budget confortable (en témoignent les retrouvailles avec Odin, dotées d’un fond vert indigne d’une publicité pour un cabinet d’assurance en liquidation judiciaire). Quant aux enjeux émotionnels, ils sont proches du néant, ce que confirme la diction comateuse d’ Anthony Hopkins, manifestement pressé d’en finir avec une franchise qui lui aura au moins permis de refaire deux fois le crépit de sa piscine.

Jeff Goldblum, parfait en dictateur amateur de fondues fluo

Pour le respect du matériau original, il faudra également se faire une raison. On avait compris dès les trailers flashys que le film se fichait comme d’une guigne de son sous-titre et n’avait pas sérieusement l’intention d’adapter Ragnarok, un des arcs narratifs les plus riches et graves de Thor. Plus embêtant, alors qu’on attendait de pied ferme la rencontre entre le héros Asgardien et Hulk, ce dernier pâti d’une écriture aussi grossière que paresseuse. Le géant vert se voit ici réduit au rang de débile léger à la synapse contrariée, perdant toute sa superbe, mais aussi de son impact narratif, au sein d’un récit qui n’avait pas besoin d’en faire l’économie.

MAIS UNE SACREE BONNE SOUPE

Et pourtant, Thor : Ragnarok s’avère une des plus belles surprises concoctées par Marvel de récente mémoire. N’y allons pas par quatre chemins, c’est en grande partie le fait de son réalisateur, Taika Waititi. Venu de la comédie indépendante avec Vampire en toute intimité et Hunt for the Wilderpeople, l’homme sait mêler la sensibilité des caractères qu’il croque avec un véritable sens du tempo. Aidé par l’ADN du projet, qui assume de livrer une authentique comédie, plutôt qu’un film d’aventure aux nœuds dramatiques désamorcés à coups de blagounettes, il peut se livrer à de pures moments de folie zygomatiques.

Walkyrie qui rira le dernier (désolé)

Il rappelle ainsi qu’il est un technicien du rire discret mais diablement efficace, lorsqu’il livre en une séquence une parodie totale de Doctor Strange, usant uniquement d’une astuce de montage qui propulse le film dans le slapstick et le comique de situation. Diablement créatif dès qu’il s’agit d’amuser, Waititi aborde également ses scènes d’action avec une grande intelligence.

Sans doute conscient qu’il n’est pas un spécialiste de la question, il opte pour des séquences musclées éminemment lisibles, qu’il émaille d’hommages formidablement iconiques. Le cinéaste se montre ainsi capable de passer en un plan de Flash Gordon à Doom, pour mieux nous surprendre à coup de Climax tout droit sorti d’Albator. Des citations qui ne réinventent pas la poudre mais dopent parfaitement ce récit très calibré et laissent espérer que l'artiste soit peut-être un candidat bien plus solide qu'on ne le pensait pour prendre à bras el corps le défi Akira.

Un Hulk un peu fatigué...

Enfin, et pour la première fois (exception faite des Gardiens de la Galaxie Vol. 2) le casting se livre ici à une loufoquerie absolue. Tessa Thompson confirme la plasticité de son jeu, alors qu’elle incarne avec gourmandise une Walkyrie poivrote et sensuelle, tandis que Tom Hiddleston a enfin quelque chose à jouer en Loki. Mais c’est Chris Hemsworth qui impressionne le plus, parfait de bout en bout en héros positif échappé de l’Âge d’Or Hollywoodien, vecteur idéal de la déconstruction de la recette Marvel que propose avec autant de discrétion que de ténacité Taika Waititi.