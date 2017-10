Happy Birthdead : Critique slashée

UNE MORT SANS FIN

Si Happy Birthdead avait été repêché dans les tréfonds des années 80, il aurait sans nul doute gagné un petit statut de plaisir coupable. Mais en 2017, au cinéma, difficile d'y voir quelque chose d'aussi amusant et réjouissant. Le film repose sur un de ces fameux high concepts, façonnés pour appâter : une belle blonde un peu bête est tuée par un détraqué masqué sur un campus, et se réveille pour découvrir qu'elle va revivre inlassablement la même journée, jusqu'à son meurtre qu'elle va donc tenter d'éviter par tous les moyens.

Nul doute que les esprits derrière cette farce sanglante (le réalisateur Christopher B. Landon et son scénariste Scott Lobdell, auteur de comics) aient eu un sourire satisfait avec entre les mains une histoire entre Scream de Wes Craven et Un jour sans fin, la comédie culte avec Bill Murray. Nul doute également que celui qui venait y chercher un petit slasher drôle, incisif et malin, sera bien déçu. Voire exaspéré.

LA MOLLESSE D'UNE BLONDE

Le campus avec ses fraternités, le banc de pouffes blondes anorexiques, le professeur qui couche avec son étudiante, la fête dans une maison à la déco improbable : pas de doute, tout est rassemblé pour planter le décor classique, voire soporifique en 2017, d'un slasher en bonne et due forme. La Sydney Prescott de Scream 2 aurait pu se perdre dans ces couloirs, si l'héroïne de Wes Craven était une pimbêche insupportable.

Car là est le premier hic : cette Tree piégée dans une boucle temporelle est un stéréotype particulièrement fatigant et creux, étirée entre une vieille ficelle de deuil refoulé et une pseudo-rédemption digne de Lolita malgré moi. Que l'actrice Jessica Rothe se situe dans le périmètre d'une Blake Lively ou d'une Emma Roberts en terme d'intensité niaise et crispante n'aide pas.

Happy Birthdead aurait parfaitement pu aligner ces clichés aussi lourds qu'une tonne de briques pour les moquer, les détruire, ou même les questionner. Notamment avec une héroïne qui a le profil typique de la fille tuée très vite dans un slasher (elle est blonde, elle est belle, elle est méchante avec son papa et le gentil nerd), et qui aurait permis de faire dévier les codes du genre. Que nenni : c'est avec un ton moralisateur et puritain que l'histoire avance, avec les gros sabots d'une série B de seconde zone lorsqu'il s'agit d'entrer dans le vif du sujet. Il faut voir le je-m’en-foutisme absolu avec lequel est traitée une bonne partie du troisième acte, raconté en accéléré avec sa dose de twists et surprises du pauvre, noyés dans une bêtise qui en serait presque drôle si le film entier l'avait été.

SLEEPY MOVIE

Le spectateur aura tout le loisir de réfléchir à cette purée old school puisque Happy Birthdead ne s'amuse même pas avec le sang. Le principe d'une journée sans fin clôturée par le meurtre de l'héroïne laissait espérer que le film s'en donnerait à cœur joie pour égratiner et abîmer la petite bouille de la blonde, mais là encore, déception. Le die and retry de l'histoire est exploité avec paresse, que ce soit lorsque le réalisateur filme ses morts (peu inventives) ou sa pseudo enquête (expédiée en quelques effets ridicules et donc, hautement dispensables).

Ainsi, hormis un corps rôti et quelques cris aigüs, le film n'offre pas grand chose à se mettre sous la dent alors même que la promesse était bel et bien là. Le PG-13 est une explication, mais pas suffisante vu le manque d'inventivité exaspérant qui règne à l'écran. Une blonde qui se cache dans un parking sous-terrain, qui regarde apeurée dans sa salle de bain, qui marche de nuit dans un tunnel désert et mal éclairé, qui parle avec un homme masqué que le spectateur sait être le tueur : rien de nouveau pour quiconque a vu un Souviens-toi... l'été dernier, un Urban Legend ou n'importe quelle variation du genre. Dans l'écriture comme dans la mise en scène, Happy Birthdead a l'odeur d'un vieux placard humide qu'on aurait rouvert.

HAPPY BIRTHDEAD ENDING

Happy Birthdead est bien sûr un carton au box-office notamment américain (plus de 68 millions pour un budget de 5 à peine), prouvant encore une fois l'intérêt quasi automatique du public pour le genre, et la solidité de la formule de Blumhouse. Reste que le film se consomme et s'oublie vite, laissant derrière lui un arrière-goût désagréable avec sa fin politiquement correcte et son dernier dialogue plus minable que malin. Même le masque, qui ressemble finalement au médiocre-drôle Mortelle St-Valentin, disparaît dans l'océan des tueurs masqués des slahers.

Loin de se poser en réflexion méta sur le genre, le film de Christopher B. Landon n'est rien de plus qu'un petit jeu sans conséquence avec les codes, qui pourra au mieux faire sourire les amateurs nostalgiques.