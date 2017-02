The Leftovers : le nouveau trailer de la saison 3 nous embarque vers la mort

The Leftovers fera ses adieux à partir du 17 avril prochain en France.

Le premier teaser de la troisième saison de The Leftovers nous avait troublés avec ce paradoxe entre les regards médusés des personnages et le « Don’t Worry Baby » apaisant des Beach Boys. Mais dans le nouveau trailer publié par HBO, la fin est clairement proche.

On y découvre Kevin Garvey et Nora Durst à l’aéroport, prêts à quitter les Etats-Unis pour se rendre en Australie. Au fil de leur embarquement, l’ambiance se fait de plus pesante, sombre et menaçante. A cause des nombreuses images inédites qui entrecoupent l’embarquement du couple et promettent l’apocalypse pour cette ultime saison. Et surtout des consignes de sécurité terrifiantes de l’hôtesse de l’air :

« En cas de décompression de la cabine, placez votre masque d'oxygène sur votre bouche pendant que nous nous préparons tous à prendre notre dernier souffle. Assurez-vous de garder votre ceinture de sécurité attachée car tout ce que vous connaissez et aimez aura bientôt disparu. A tout l’équipage, préparez-vous pour le départ final. »

La troisième saison de The Leftovers marquera la fin de la famille Garvey sur nos écrans en avril prochain. On n’en peut plus d’attendre.