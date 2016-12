The Leftovers : le créateur de la série, Damon Lindelof, en dit un peu plus sur la saison 3

La saison 3 de The Leftovers sera diffusée dès avril 2017.

Après deux saisons d’une intensité émotionnelle et spirituelle absolument grandioses, The Leftovers revient pour une troisième et dernière saison en avril prochain. Si aucune bande-annonce n’est encore sortie, le show a dévoilé une première image de cette saison 3.

Diffusée par Entertainment Weekly, on découvre sur cette photo Kevin Garvey ainsi que son père sur le toit d’une maison en Australie. En effet, après être passée de Mapleton, New York à Jarden, Texas, nous retrouverons la famille Garvey en Australie pour clôturer la série.

Et si on ne savait toujours pas la raison de ce choix, le co-créateur de The Leftovers, Damon Lindelof, a donné quelques petites explications lors d’une interview accordée à Entertainment Weekly :

« L’Australie est la fin du monde géographiquement et notre série est à propos de la fin du monde émotionnellement. Et puis il y a quelque chose d’unique avec le cinéma australien – il est primitif, ancien et spirituel – ce qu’on retrouve complètement dans The Leftovers, que ce soit les films Mad Max, Walkabout, Wake in Fright ou les films de Peter Weir. »

Pour garder le suspense sur la conclusion de la série, Damon Lindelof n’a laché que très peu d’informations sur le scénario à l’exception de deux choses : de nombreux personnages ne seront pas du voyage en Australie et surtout, le père de Kevin Garvey mettra son fils dans une situation très inattendue. Damon Lindelof a tenu, en revanche, à rassurer les fans du show télévisé concernant cette fin :

« Même s’il y a des idées totalement folles dans cette dernière saison, nous avons le sentiment d'avoir contruit une vraie conclusion. Nous voulions nous assurer que dès le premier épisode, le public comprendrait que c’est le début de la fin. Non pas que ce soit l’épilogue mais bien le point culminant de la série.

Nous essayions constamment de réaliser les promesses que nous avions faites. Et il ne suffit pas de dire que nous nous intéressons uniquement aux personnages et pas à la mythologie. Mais je pense que dans le cas de The Leftovers, le mot mythologie ne s’applique pas comme pour Lost, Westworld, Stranger Things ou True Detective. Ces séries ont des mythologies clairement définies. Nous ne voulons pas frustrer le public mais The Leftovers répond à ses propres codes et continuera de le faire jusqu’au bout. »

On n’en attendait pas tant si vite de la part de Damon Lindelof. En tout cas, il est clair que la dernière saison de The Leftovers sera la série à ne surtout pas manquer en avril prochain.