The Leftovers : la fin est proche dans le premier teaser troublant de la saison 3

La troisième et dernière saison de The Leftovers débutera le 16 avril prochain.

Ils ont vécu l’enfer à Mapleton, New-York, ils ont cherché la quiétude au Texas sans parvenir à la trouver et vont finalement s’envoler pour l’Australie : Kevin, Jill, Matt et les autres parviendront-ils à se délivrer de leur démons intérieurs ? Après deux saisons bouleversantes et saisissantes, The Leftovers, la série du duo Perrota-Lindelof, tire sa révérence avec une troisième et ultime saison.

La chaîne américaine HBO a annoncé la date de sa diffusion. Elle commencera le 16 avril prochain (17 avril en France sur OCS) et se conclura donc en huit épisodes. HBO a également dévoilé un premier teaser. A l’image de la série, il est très énigmatique et plein de mystères. Kevin Garvey et ses amis regardent médusés un ciel où s’inscrit un message inquiétant : The End is Near (La fin est proche), le tout au son des Beach Boys.

Sur sa page Facebook, la série a également posté une image. Une image dans l’esprit du show puisque elle joue avec la réflexion et l’interprétation de chacun du message-slogan de cette ultime saison : The End is Near. La manière dont il est écrit laisse place à deux possibilités : une affirmation évidemment mais également une question. Suspense donc... Les pistes s’éclaireront sûrement un peu plus dès le 16 avril prochain.