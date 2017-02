Logan : le réalisateur dévoile si le costume original sera présent et pourquoi

Ça y est, Wolverine approche ses griffes des salles obscures et traîne dans son sillage une question. Le héros portera-t-il son costume classique issu des comics ?

Jusqu’à présent, la légendaire tenue jaune canari n’a jamais été qu’un vague clin d’œil, un accessoire encombrant et trop marqué visuellement pour que Hugh Jackman se retrouve à le porter dans un des films de la saga. Alors qu'il a annoncé que Logan serait sa dernière apparition sous les traits du héros griffu, tout le monde se demande si nous allons enfin avoir droit au costume.

Pour autant, de nombreux spectateurs se sont demandés si à l’occasion du baroud d’honneur (dont la critique est ICI), l’acteur arborerait l’emblématique tenue. ATTENTION SPOILERS.

Et pour le coup, la réponse est négative, mais lors d’une avant-première américaine, le réalisateur de Logan, James Mangold a dévoilé pourquoi il n’a pas retenu ce costume mythique.

« J’ai toujours eu l’impression qu’un certain contingent de fans l’attendent de pied ferme. Mais ma plus grosse réticence – et j’en assume la responsabilité – c’est que je n’arrive pas à passer outre le fait, notamment parce que j’écris aussi ces films, que Logan est le moins narcissique de tous ces super-héros, qu’il s’agisse de personnages Marvel DC, ou qui que ce soit d’autres.

Ce que je veux dire par là, c’est que quiconque enfile un costume personnalisé et reconnaissable quand il accomplit de bonnes actions, le fait pour une raison unique : pouvoir en tirer une forme de revendication et de crédit. Rien ne me semble moins typique de Wolverine que le désir d’enfiler un costume identifiable, surtout jaune canari, afin de caracoler pour se vanter de ses bonnes actions, alors que les gens s’écrient en le voyant « Regarde ! C’est Wolverine ! »