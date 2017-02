Le film sur Shazam a peut-être trouvé son réalisateur

Si Warner et DC font clairement n'importe quoi avec leurs héros emblématiques, cela ne les empêche pas de développer en parallèle d'autres films pour contrer Marvel. Et on espère que ce sera avec plus de bonheur.

Et c'est quand même assez dramatique de constater qu'Aquaman est le seul film en développement chez DC où les choses se passent à peu près correctement. Cela dit, il ne faut pas non plus verser dans l'exagération morbide totale puisque le studio a encore de nombreux projets dont il n'a pas encore vraiment parlé. Comme Shazam par exemple.

Personnage emblématique qui avait fait un retour en force il y a quasiment une vingtaine d'années dans l'exceptionnel arc Kingdom Come, Billy Batson, alias Captain Marvel, alias Shazam, aura bien droit à son propre film, développé actuellement par la New Line. Et alors qu'on ne savait trop rien du projet, voici que le site the Wrap nous informe que le réalisateur David F. Sandberg serait actuellement en pleines négociations pour en assurer la réalisation.

On rappelle que Sandberg a vu sa carrière boosté l'année dernière après avoir été repéré par James Wan à l'occasion de son court-métrage Lights Out qui a ensuite donné le film Dans le noir, avant qu'il ne parte faire Annabelle 2. Le réalisateur prend donc encore du galon et sa nomination pourrait d'ores et déjà nous donner une première idée du ton du film, empreint de mysticisme et de quelques moments d'effroi. Ce qui serait quand même super sympa.

Dwayne Johnson est pour le moment la seule star rattachée au projet puisqu'il devrait incarner la Nemesis du héros, Black Adam, avant d'avoir droit à son propre film qui s'inscrirait lui aussi dans le DCU. Reste qu'on attend maintenant confirmation de ces négociations et qu'on croise les doigts pour que, là aussi, DC ne fasse pas n'importe quoi.