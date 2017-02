Warner veut Mel Gibson pour la suite de Suicide Squad

Si Suicide Squad a surtout déchainé les foudres des fans, il ne faut pas oublier qu'il n'en a pas moins été un succès commercial. Et, en tant que morceau du DCU, il va forcément connaitre une suite.

Même si on ne sait pas quand elle va arriver avec exactitude, la suite de Suicide Squad n'a jamais été écartée, bien qu'elle se soit faite relativement discrète après la sortie compliquée du premier opus. Mais là où on s'attendait à ce que David Ayer ne rempile, Warner et DC viennent de décider d'adopter un autre angle d'approche. Ce qui ne peut pas faire de mal.

Ayer étant occupé sur le spin-off consacré à Harley Quinn, Gotham City Sirens, le studio s'est probablement dit qu'il était plus que temps de redresser la barre, puisqu'il vient de proposer le job à Mel Gibson, récemment ressuscité médiatiquement et artistiquement avec son Tu ne tueras point. Le site Heat Vision nous apprend en effet que Mad Mel en serait aux premiers stades des négociations, qu'il se familiariserait actuellement avec le matériau d'origine (en gros, il lit les comics) avant de vraiment présenter ses doléances et espérer arriver à un accord.

Ce qui est quand même sacrément ironique puisqu'on se rappelle qu'il y a encore quelques mois, le comédien-réalisateur déversait toute sa haine sur les films de super-héros, disant que "c'était de la merde" et qu'il n'était "pas intéressé par ce genre de choses". Mais la perspective de se voir accorder un énorme budget et un gros chèque pourrait avoir raison de ses idéaux.

Cela dit, rien n'est encore gagné et le studio en est bien conscient puisqu'on apprend en parallèle que d'autres réalisateurs ont également été contactés : Daniel Espinosa, Jonathan Levine et Ruben Fleischer. N'empêre, voir notre Mad Mel d'amour aux commandes d'un film DC, ce serait tellement énorme et improbable qu'on a très envie de voir ça. Ah oui, c'est autre chose que Ben Affleck à la tête de Batman hein.