Star Wars : Le Dernier Jedi présente son nouveau R2-D2 et ses nouvelles planètes

Kenny Baker nous a quitté le 13 août 2016 et si la plupart des gens ne connaissait pas son nom, tout le monde avait grandi avec lui puisque c'était lui qui incarnait R2-D2 depuis le premier Star Wars. Mais la vie continue et la saga a trouvé son remplaçant.

Si Kenny Baker nous manquera toujours, il faut bien continuer à avancer et Star Wars doit se poursuivre, quoi qu'il arrive. Si le problème entourant son personnage n'est pas aussi épineux que la Princesse Leïa et la disparition de Carrie Fisher, on imagine sans peine la prise de tête de Disney pour trouver la personne idéale capable d'incarner R2-D2, maintenant que le comédien n'est plus parmi nous.

Aussi sommes-nous ravis lorsque nous apprenons que le comédien Jimmy Vee va endosser l'armature dans Le Dernier Jedi suite à l'annonce officielle de sa participation via le profil Twitter Oh So Small qui a publié une photo de l'acteur ainsi qu'une citation.

"Je suis impatient que tout le monde voie ce sur quoi nous avons travaillé si dur pendant un an."

Vee n'est pas un débutant puisque nous avons déjà pu le croiser au détour de Doctor Who et Harry Potter et il avait même déjà incarné R2-D dans Le Réveil de la Force même s'il n'avait pas été crédité.

Dans un autre registre, nous en avons aussi appris un peu plus sur les planètes qui seront au coeur de cette nouvelle aventure et qui devraient être au nombre de trois. Ahch-To évidemment, puisqu'il s'agit de l'endroit sur lequel s'est isolé Luke Skywalker et que nous avons entraperçus à la fin du film précédent, mais aussi une planète casino ainsi qu'un astre rouge recouvert de neige.

Si l'histoire devrait se concentrer sur ces trois mondes en particulier, impossible cependant de dire pour l'instant dans quelles conditions nous allons y accéder et quel impact ils auront sur l'histoire. Mais, ce qui est sûr, c'est que le 15 décembre prochain, nous allons encore sacrément voyager.