Castlevania : le producteur de la série Netflix annonce du très très lourd

Netflix a officialisé il y a quelques heures la mise en chantier d’une série animée consacrée à Castlevania et déjà, le producteur du show devient très bavard.

Il semblerait que la production de cette adaptation d’une saga culte à travers le monde depuis 30 ans ait débutée il y a de longs mois, sont producteur Adi Shankar en ayant déjà parlé de manière cryptique il y a plus d’un an.

Mais depuis que nous avons appris que Castlevania débarquerait sur Netflix courant 2017, le producteur n’hésite pas à sortir l’artillerie lourde quand il explique à Collider que le show sera tout simplement la meilleure adaptation vidéoludique à ce jour.

« Je vous garantis personnellement que ce sera la meilleure putain d’adaptation de jeu vidéo jamais réalisée. »

Mais ce n’est pas tout, le producteur, qui a œuvré notamment sur les excellents Le Territoire des Loups et Dredd, connaît bien les problématiques des grosses licences (on lui doit notamment le reboot de Power Rangers qui débarquera prochainement en salles).

Et s’il a bien sûr l’intention de respecter l’œuvre originale, il entend bien faire de Castlevania une création originale à part entière.

« Parfois vous bossez avec eux officiellement, comme avec Konami, vous faites Castlevania et c’est une vraie collaboration. Et puis à certains moment, vous faites cavalier seul et vous vous dites « Tu sais quoi ? On s’en branle, on fait le truc à notre sauce ». C’est comme ça que je vois les choses : les productions de ce genre n’ont pas à être de la camelote. Elles nécessitent un point de vue et une direction claire. Ces personnages ont tellement imprégné notre culture, alors que nous sommes si divisés, en tant qu’espèce. La chose qui nous unit, c’est de se dire : « Tout le monde connaît Batman, alors si on veut faire passer un message, utilisons Batman pour y parvenir. »