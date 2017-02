Ecran Large cherche un nouveau stagiaire et c'est la chance de ta vie

Ecran Large cherche un stagiaire, mais pas n’importe lequel. Toi, et c’est la chance de ta vie petit scarabée.

Tu as toujours rêvé d’intégrer une rédaction chamarrée, cinéphile et toxicomane téméraire ? Voici l’occasion rêvée de découvrir de l’intérieur la vie de notre team et d’apporter une pierre à son édifice. En effet nous cherchons actuellement un stagiaire qui sera rattaché à la rédaction en chef, et participera activement au community management du site, ainsi qu’à sa vie éditoriale.

Pour tous les détails indispensables, c’est par là que ça se passe, et pour envoyer ta candidature, c’est du côté de recrutement@ecranlarge.com !