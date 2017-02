Le Serpent aux mille Coupures : Tomer Sisley prépare un massacre dans un trailer inquiétant

Avec Maléfique et Une Affaire d’Etat, Eric Valette a prouvé que le cinéma de genre français en avait sous le pied. Forcément, quand débarque son Serpent aux mille Coupures, on est un peu comme des dingues.

Un viticulteur victime de la discrimination de ses concurrents, deux assassins sur le point de s’affronter, une exploitation agricole transformée en lieu de siège… Le temps d’une nuit, la campagne va s’embraser. Le roman de DOA, édité par Gallimard, jouissait déjà d’une grande puissance évocatrice, et on se dit en découvrant la bande-annonce de son adaptation par Valette que ce n’est pas tombé dans la rétine d’un aveugle.

Photographie soignée, distribution excitante (on se souvient que Tomer Sisley nous avait étonnés dans Nuit Blanche, quand Stéphane Debac et Pascal Gregory sont toujours synonymes d’excitantes compositions) et on le suppose, un montage et un découpage toujours aussi soignés pourraient bien nous ravir très prochainement les mirettes.

Et comme on voit très bientôt le film, qui sortira le 5 avril prochain, on vous en recause rapido.