Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger vont encore s'évader dans Evasion 2

Il y a des suites de film, c’est un peu comme un rectum au milieu du front. Comprenez que c’est une idée plutôt chouette, mais pas indispensable.

Vous l’aurez compris nous parlons d’Evasion 2. Evasion premier du nom était une série B de sinistre mémoire, dans laquelle Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger et leurs doublures essayaient de nous faire croire que les années 80 n’étaient pas terminées, et qu’un parking roumain avec trois loupiottes peut passer pour un pénitencier de haute sécurité. Pas de quoi se relever la nuit, mais un honnête plaisir coupable.

Evasion 2 est donc actuellement en cours de production d’après le Hollywood Reporter, même que Sly a déjà signé. La chose devrait être coproduite par la société chinoise Leomus Pictures. Arnold Schwarzenegger pour sa part, est en cours de négociations. On espère quand même qu’il sera de retour, et que cette fois, l’équipe vétérinaire lui chargera un peu plus le petit dej en anabolisants.

Ou pas.