Denis Villeneuve réalisera bien Dune, annoncé comme une saga de films

Denis Villeneuve réalisera bien une nouvelle adaptation de Dune, la série de livres culte de Frank Herbert.

Folle année pour Denis Villeneuve. Nommé à l'Oscar du meilleur réalisateur pour Premier contact avec Amy Adams, très attendu en octobre avec Blade Runner 2049, il restera définitivement dans les étoiles puisqu'il réalisera bien une nouvelle version de Dune, le classique de Frank Herbert chéri par les amateurs de science-fiction.

C'est le fils de l'écrivain qui a confirmé la rumeur, née en décembre, sur Twitter.

"C'est officiel -- Legendary Pictures a engagé le très talentueux Denis Villeneuve pour réaliser l'excitante nouvelle série de films DUNE"

