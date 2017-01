Antoine Fuqua abandonne le remake de Scarface

Antoine Fuqua n'est pas le moins compétent des réalisateurs actuels, très loin de là même. Et il enchaine les projets à vitesse grand V et c'est toujours un plaisir de voir son nouveau film. Sauf quand il annonce vouloir refaire Scarface.

Quoi qu'on puisse en dire, son remake des Sept Mercenaires n'était pas si catastrophique que cela, voire même très plaisant pour peu qu'on ne s'attende pas à grand chose. Et Antoine Fuqua semblait pris d'une frénésie de remakes puisque, avant, il avait réalisé celui de la série Equalizer et qu'il préparait une nouvelle version de Scarface.

Notez bien l'utilisation de l'imparfait dans la dernière phrase, c'est important. En effet, alors que le tournage du film était prévu pour ce printemps, c'est à dire dans très peu de temps, le site Variety vient de nous apprendre que le réalisateur laissait tomber le projet. A-t-il enfin pris conscience de l'énorme erreur qu'il s'apprêtait à commettre ? S'est-il pris la tête avec le studio ? Rien de tout ça. Simplement il se trouve que Denzel Washington et Sony Pictures se sont finalement mis d'accord sur Equalizer 2, qu'ils n'arrivaient pas encore à placer dans leurs agendas respectifs, que le film sera bientôt en tournage et qu'il exige une importante préparation qui ne permet pas à Fuqua de gérer deux projets en même temps.

La suite d'Equalizer entrant clairement en conflit avec Scarface, Fuqua a dû faire un choix et quelque chose nous dit qu'il a fait le bon. Cela dit, Scarface n'est pas annulé pour autant puisque la Universal semble toujours motivée pour commencer le tournage au printemps et recherche activement un nouveau réalisateur. Et on sait tous que c'est toujours une bonne idée d'arriver sur un film de cette ampleur avec seulement deux-trois mois de préparation devant soi pour reprendre le travail d'un autre. Enfin bon, au moins ce ne sera pas Fuqua qui se trainera cette casserole. C'est déjà ça...