Ben Affleck a entretenu le mystère pendant de nombreux mois quant à sa participation à la réalisation de The Batman pour finalement dire qu'il allait le faire. Sauf que voilà, il vient de décider qu'en fait non.

On peut appeler ça un gros suspense moisi des familles, une douche froide comme on s'en prend rarement que ça ne changerait rien au fait qu'on aie quelque peu l'impression qu'on se moque de nous. C'est à se demander même si DC Comics est vraiment conscient de la sale image que ses multiples faux départs vont lui coller à la peau. Entre The Flash qui reprend tout à zéro et la nouvelle d'aujourd'hui, il faudrait être aveugle pour ne pas voir qu'il y a un problème.

Car oui, et c'est triste à dire, Ben Affleck ne réalisera finalement pas The Batman, se contentant juste d'incarner le personnage et d'en être le co-producteur. C'est le site Variety qui a annoncé la terrible nouvelle en laissant le soin au comédien de s'exprimer pour expliquer sa décision :

"Il y a des personnages qui ont une place à part dans le coeur de millions de personnes. Interpréter ce rôle demande de la concentration, de la passion et la meilleure performance que je puisse donner. Il est devenu évident que je ne peux pas assumer les deux postes au niveau requis. En accord avec le studio, j'ai décidé de trouver un partenaire dans un réalisateur avec qui je collaborerai sur ce film énorme. Je reste à bord, nous le faisons toujours, mais nous cherchons maintenant un réalisateur. Je reste très impliqué dans ce film et ferait tout pour lui donner vie, pour tous les fans du monde."

Si l'on peut louer la noblesse d'âme et l'honnêteté de Ben Affleck de reconnaitre ses limites et de ne pas mettre le projet en danger uniquement pour satisfaire son égo, on a quand même un peu envie de dire "bullshit". En effet, Affleck a évoqué la pression autour du film à de multiples reprises, a toujours brandi la menace de quitter son poste de réalisateur au moindre désaccord avec le studio, mais ne s'est jamais démonté lorsqu'il fallait aller au charbon. Et comme apparemment, sa décision a été évoquée en interne il y a un mois, on se demande ce qui a pu se passer entre-temps pour lui faire perdre sa combativité. Oh oui, attendez, Live By Night et son gros flop des familles.