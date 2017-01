C'est l'heure de la transformation pour les Power Rangers avec une nouvelle bande-annonce

Alors qu'on pensait à l'origine que c'était une sale blaque, il n'en était rien au final, les Power Rangers reviendront bientôt au cinéma à l'occasion d'un ambitieux reboot. Et ça a plutôt de la gueule en fait.

Après, c'est sûr, sortir la nouvelle bande-annonce en même temps que le nouveau trailer de Logan, c'était pas l'idée du siècle pour se faire remarquer. Il n'empêche que Lionsgate semble croire à son projet et a décidé de sortir les gros moyens pour nous convaincre nous aussi que le retour des Power Rangers est un événement qu'il faut attendre avec impatience.

Si nous n'irons pas jusque là, il faut bien reconnaitre par contre que cette nouvelle bande-annonce ne lésine pas sur les révélations puisque nous y découvons pêle-mêle les Rangers en costume et en action, leur QG, les Zords, Alpha-5, Rita Repulsa bien énvervée, ses sbires mais surtout le premier visuel de Bryan Cranston en Zordon, le boss de nos héros.

Et ils ont plutôt bien géré le personnage puisque son design est très loin de celui bien cheap de la série télé (une grosse tête mal incrustée dans un bocal) et qu'il est maintenant constitué d'un mur entier qui s'anime. L'ensemble est plutôt joli et confirme une fois de plus que ce reboot n'aura pas grand chose à voir avec le matériau original du point de vue de l'ambiance. En outre, Power Rangers semble enfin assumer qu'il n'est au final qu'un gros film de super-héros à la croisée de Chronicle et Man of Steel, ce qui est toujours une bonne chose.

Bref, un trailer plutôt sympa, surprenant à bien des égards et qui, s'il ne promet clairement pas le film de l'année, semble éviter le ridicule fatal inhérent au projet que l'on craignait depuis le départ. On en viendrait presque à attendre la sortie le 5 avril prochain avec une certaine impatience. C'est dire...