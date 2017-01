Les Animaux fantastiques : les acteurs travaillent sur la suite... mais ne savent pas de quoi ça parle

Suite au succès international des Animaux Fantastiques, Warner a logiquement mis la suite en branle. Mais ses acteurs principaux ignorent encore totalement de quoi parlera le film.

À peine entraperçue dans le premier volet de la saga dérivée de l’univers Harry Potter, Zoe Kravitz devrait progressivement devenir un des principaux protagonistes de l’univers des Animaux Fantastiques, le remarquable suppositoire filmique sorti du cerveau de J.K. Rowling.

Et si l’actrice est déjà au travail aux côtés d’Eddie Redmayne sur le deuxième chapitre de la licence, le duo d’acteurs ignore encore tout du produit sur lequel il travaille. Bien sûr, le studio se doit de maintenir un relatif mystère quant à l’intrigue du blockbuster, mais tout indique que même les stars sont tenues au secret.

« Je ne sais rien ! J’ai bien une idée, basée sur ce que j’ai fait en audition, mais je ne sais rien. Même quand j’ai passé mes tests d’alchimie avec Eddie Redmayne, il essayait d’assembler les morceaux du puzzle pour comprendre de quoi parlait la scène que nous devions lire. Lui non plus n’a pas le droit de connaître quoi que ce soit, du coup il était en train de dire « Sur la base de cette réplique et aussi celle-là, et ce que j’ai tourné à tel et tel moment, voilà ce qui doit se passer ».

Il fallait qu’on devine. C’était amusant de le regarder, en train d’essayer d’assembler tous ces morceaux disparates. »

Mais bon, on en saura sans doute plus d’ici le 16 novembre 2018, date de sortie américaine des Animaux Fantastiques 2.