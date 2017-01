Rogue One : on a peut-être retrouvé une mystérieuse scène coupée

Depuis qu’il est sur les écrans, Rogue One excite la curiosité et échauffe les esprits à cause de ces nombreuses séquences coupées ou retournées. Et on vient peut-être de trouver un nouvel indice les concernant.

Attention Spoilers !

On sait donc qu’à la fin du film de Gareth Edwards, l’équipe de rebelle qui se lance dans la folle mission de récupération des plans de l’Etoile de la Mort est intégralement décimée. Mais comme le révélaient certaines images des bandes-annonces relatives au troisième acte du film, il y a offert à parier que le sort individuel des protagonistes.

En effet dans une vidéo publiée par la chaîne ABC, faisant office de court-making of a peut-être laissé échapper des informations de première main. En effet, alors que des techniciens expliquent comment ils ont réussi le tour de force d’intégrer numériquement le personnage de K-2SO, on découvre en fond quelques séquences en plateau.

Et là, quelle n’est pas notre surprise d’entrapercevoir une scène où le comédien interprétant le droïde joue manifestement… Sa mort ! Une mort bien différente de celle qu’on voit dans le montage cinéma de Rogue One, puisqu’elle n’a pas lieu dans le même décor et donc pas au même moment du film.

Autre détail troublant, le corps qui repose aux côtés du sien ressemble singulièrement, dans ses proportions et son costume à celui de Cassian (Diego Luna), qui pourrait donc avoir été (dans une version préalable) tué ailleurs que dans les bras de Jyn Erso, alors que l’Etoile de la Mort ravage Scarif.