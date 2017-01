Deadpool révèle que c'est Vladimir Poutine qui a fait fuiter le test vidéo qui a permis au film d'exister

C'est un peu le bordel aux Etats-Unis actuellement avec l'accession au pouvoir de Donald Trump, les preuves du piratage des élections présidentielles par Vladimir Poutine et tout ce que cela sous-entend de joyeux-joyeux pour les années à venir sur le plan international.

Mais le FSB, les services secrets Russes, n'en était pas à sa première tentative de coup d'état puisque bien avant de se mêler de l'avenir des américains, l'organisme avait déjà commis un énorme forfait : le piratage de Deadpool. On se rappelle qu'en effet le film n'a pu exister que grâce à la fuite sur le net d'un test vidéo du personnage qui enflammé le coeur des fans et convaincu la Fox de lâcher des billets, avec l'énorme succès que l'on sait.

Si maintenant Deadpool 2 est en préparation, on ne sait toujours pas qui était le vrai coupable de ce crime, sans aucun doute passible de la peine capitale. C'est le scénariste Paul Wernick qui a dévoilé le fond de l'affaire au micro de Deadline :

"On s'est toujours demandés qui avait fait fuiter le test vidéo. Il n'y a toujours eu que 4 suspects : Rhett Reese, Ryan Reynolds, Tim Miller et moi-même. Mais un nouveau suspect a émergé et nous allons vous donner un scoop : C'est en fait Poutine. Vladimir Poutine a fait fuiter le test vidéo de Deadpool (rires)."

Il s'agit évidemment d'une énorme connerie, une de plus à mettre au crédit de l'équipe de Deadpool, puisque Poutine n'a rien à voir là-dedans puisque c'est bien connu que, mis à part la pratique du judo et les Trump Steaks, peu de choses l'intéressent vraiment dans la vie.

Et, pour se faire pardonner de cette petite blague au bon goût Kremlin, Wernick et Reese nous ont offert un petit update sur Deadpool 2 :

"Ce sera un film solo. Il sera peuplé de pleins de personnages mais il restera un film Deadpool. Je pense que nous tournerons cette année, j'en suis même sûr, et nous avons déjà écrit plusieurs versions de l'histoire. Il y a eu plusieurs virages de pris mais tout est en train de se regrouper. Nous sommes un peu nerveux parce que nous avons l'obligation de devoir faire au moins aussi bien que le premier film, mais en même temps nous avons la foi, nous sommes animés d'une passion extrême et, tant qu'elle sera là, notre entreprise ne sera pas vénale."

Et Wernick de conclure :

"C'est un monde très riche et nous avons toujours pensé que Cable y avait sa place. Nous avons longuement débattu sur la possiblité de l'inclure dans le premier film et nous avons eu l'impression que nous devions d'abord présenter Deadpool et installer son univers, et amener ce personnage dans la suite."

Donc, bon, ne reste plus qu'à attendre quoi, en espérant que Poutine ne vienne pas encore une fois mettre son grain de sel.