Justice League, Les Gardiens de la Galaxie 2, Alien : Covenant, La Belle et la Bête, Transformers 5 et Dunkerque dévoilent de nouvelles images en même temps

Nous vous l'avons déjà dit, et on vous le répètera encore, l'année 2017 sera un moment charnière d'Hollywood, tant les blockbusters vont se succéder à une cadence quasi hebdomaire jusqu'à fin décembre. Pour le meilleur et pour le pire.

Et on aura d'ailleurs rarement vu une telle déferlente d'aussi gros films dans des espaces si rapprochés de récente mémoire, à tel point qu'on ne sait pas encore vraiment réagir, ni comment prendre la chose. Un gros marathon nous attend, nous les rédacteurs, pour tenir la barre et être à jour, tout autant que vous, les lecteurs, pour tenir bon face et ne pas perdre les pédales à cause de toutes les infos qu'on va vous envoyer dans la tête en 2017. Bref, une période passionnante mais difficile se profile et, en se serrant les coudes, on s'en sortira tous.

Si jusqu'à présent nous parlions des différents films de façon séparée, il va peut-être falloir faire quelques changements dans notre rapport éditorial face à la guerre des communicants qui débute. Un peu comme USA Today en fait, qui vient de publier son guide des films à ne pas manquer en 2017. Et comme le journal a voulu frapper un grand coup, son guide est sorti avec tout un tas d'images inédites des blockbusters à venir, comme ça, l'air de rien.

On se retrouve donc avec une image franchement excitante de Justice League, un visuel un peu plus précis de Salazar dans Pirates des Caraïbes 5, le grand n'importe quoi habituel de Transformers : Le Dernier Chevalier, encore une image piquée du dessin animé pour La Belle et la Bête, du StarLord pour Les Gardiens de la Galaxie 2, tandis qu'Alien : Covenant nous confirme au passage que son héroïne sera ultra badass, ce qui ne sera pas forcément le cas du jeune soldat de Dunkerque.

Oui, cela fait beaucoup de choses à intégrer en une fois mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que maintenant que les images ont été publiées, vous avez tout le temps de votre vie pour y revenir une fois calmés. C'est pratique en fait, Internet.