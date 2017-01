Warcraft : le réalisateur évoque la suite qu'on ne verra jamais

Alors que la trilogie initialement envisagée autour de Warcraft paraît désormais fortement compromise suite à l’échec commercial du film, le réalisateur du premier épisode revient sur ce qu’aurait dû raconter la suite fantasmée par les fans.

Duncan Jones est connu pour être un fan de World of Warcraft tout ce qu’il y a de plus sincère. On pouvait donc espérer que son adaptation soit aussi fidèle que réussie, le réalisateur de Moon n’étant pas le dernier des manchots une caméra à la main. Manque de pot, le film n’a séduit ni la critique ni le public (exception faite de la Chine, où il a cartonné) et sa suite paraît plus que jamais promise aux oubliettes des studios.

@bugsblack I truly don't know. I want it to, but not up to me. — Duncan Jones (@ManMadeMoon) 2 janvier 2017

Néanmoins, Duncan Jones prend bien garde de ne pas totalement baisser les bras sur les réseaux sociaux, s’exprimant sur le futur au conditionnel, et précisant toutefois que « ça ne dépend plus de lui ». On sent bien que le cinéaste ne se résout (ou ne peut) dire que le projet ne se fera pas, mais signe qui ne trompe pas, il évoque sans détour ce qu’aurait contenu le scénario du deuxième chapitre.

@Jow3h Main orc focus would have been Go'el's imprisonment & violent bid for freedom. — Duncan Jones (@ManMadeMoon) 2 janvier 2017

@DreamwolfKima @Jow3h Don't want to give too much away, as who knows... but Khadgar unleashing Pandora's Box, Lothar arc, Varian. — Duncan Jones (@ManMadeMoon) 2 janvier 2017

@DreamwolfKima @Jow3h You have to focus. Trying to serve too many threads is exactly the problem that got us in this position. — Duncan Jones (@ManMadeMoon) 2 janvier 2017

« La trame principale aurait concerné les Orcs, l’emprisonnement de Go’el et sa violente tentative pour retrouver la liberté. Je ne veux pas en dire trop parce qu’on ne sait jamais… Mais Khadgar qui ouvre la boîte de Pandore, Lothar, Varian. »

Enfin, conscient des limites du précédent film, Jones précise combien il est conscient des limites de son adaptation. « Il faut se concentrer. Essayer de suivre trop d’arcs narratifs est exactement le problème qui nous a menés dans notre situation actuelle. »