La Grande Muraille : le gouvernement chinois accuse les méchantes critiques face au box-office du film avec Matt Damon

Nouvelle entrée dans la fantastique histoire de la Chine contemporaine. Parce que le bilan du box-office 2016 n'est pas à la hauteur des espérances, en partie à cause de la superproduction La Grande Muraille de Zhang Yimou avec Matt Damon qui ne décolle pas comme prévu, le gouvernement chinois s'en prend aux critiques.

The Hollywood Reporter explique que le site People's Daily, porte-parole officiel du parti communiste au pouvoir, a ainsi accusé la presse d'être "vicieuse et irresponsable", avec des conséquences graves pour l'industrie du cinéma chinois.

Les sites Douban et Maoyan, qui rassemblent les critiques à l'image de Rotten Tomatoes ou Allociné, sont pointés du doigt pour les scores "étonnamment faibles" de trois superproductions sorties fin 2016 : La Grande Muraille avec Matt Damon, la comédie romantique See You Tomorrow produite par Wong Kar Wai, et le film d'action Railroad Tigers avec Jackie Chan.

Dans la foulée, magie : le site Douban a retiré les critiques professionnels pour ne laisser que les avis des spectateurs. La Grande Muraille est ainsi passé d'une moyenne de 4,9 à 8,4. La question de la censure a sans surprise été relancée, notamment sur les réseaux sociaux chinois. Le gouvernement a nié.

La président du studio chinois Le Vision Pictures, derrière La Grande Muraille, avait publiquement accusé un critique de vouloir détruire la réputation de Zhang Yimou en usant de mots odieux, réclamant excuses et rétractation. La personne visée avait simplement répondu qu'il parlait de la carrière du cinéaste, et pas de l'homme. De quoi relancer la guerre habituelle entre la critique et le public - petite pensée émue pour Alex Proyas, qui a insulté ceux qui avaient osé écrire que son nanar Gods of Egypt était un nanar.

La Grande Muraille, qui a coûté au moins 150 millions de dollars, a pourtant récolté plus de 120 millions depuis sa sortie en Chine. Mais son démarrage aux alentours de 60 millions était loin des 92 millions de Mojin : The Last Legend, un film d'aventures sorti à la même époque l'année dernière et qui avait coûté bien moins. Le film avec Matt Damon était attendu comme un raz-de-marée, mais le succès n'est pas aussi grandiose que prévu. A titre de comparaison, il ne devrait pas atteindre les 220 millions que Warcraft a récolté en Chine cet été.

The Hollywood Reporter explique qu'après une décennie à voir les recettes du box-office gonfler d'environ 30% chaque année, la Chine accuse pour la première fois une baisse de régime en 2016. D'où cette guerre contre la critique, accusée d'être responsable de la situation - et en aucun cas les films eux-mêmes.

Ambitieuse co-production américano-chinoise, La Grande Muraille, qui raconte l'affrontement dantesque entre des soldats et des créatures autour de la fameuse muraille, est présenté comme le plus gros blockbuster jamais tourné en anglais en Chine.

Notamment accusé de whitewashing avec son acteur blanc venu d'Hollywood pour mener l'aventure, la superproduction de Zhang Yimou (La Cité interdite, Epouses et concubines) est un pas de plus dans la collaboration entre les Etats-Unis et la Chine en matière de production cinématographique.

L'étrange carrière de Warcraft cette année a rappelé de manière extraordinaire que la Chine était un facteur non négligeable dans les finances hollywoodiennes : le film de Duncan Jones a engrangé environ 433 millions dans le monde, dont 220 en Chine et à peine 50 aux USA. De nombreuses superproductions, notamment des films de super-héros, passent des accords avec des pays asiatiques pour tourner et caster des acteurs dans le cadre de partenariats financiers. La Grande Muraille servira donc à préparer un futur en matière de coproduction, si le public suit au-delà des frontières et des océans.

La Grande Muraille sortira le 11 janvier en France.