Le Monde secret des Emojis dévoile un teaser et des affiches et... euh... comment dire....

Disons-le franchement, et au risque de choquer tout le monde, mais 2016 a été une belle année de merde. Et comme il reste encore une semaine et qu'elle peut toujours nous surprendre, on évitera d'être trop définitif sur le sujet. Mais n'empêche, elle nous a balancé de grosses saloperies au visage, dont un possible film sur les émoticônes.

Parce que Sony n'est jamais le dernier pour racler les fonds de tiroir à la recherche d'un concept juteux qui pourrait lui faire oublier qu'il a dû se séparer en partie de Spider-Man et qu'il en pleure encore, un film sur nos chères émoticônes a donc été annoncé en grandes pompes à l'été 2015 avant de se faire très discret pour d'obscurs problèmes de droits d'utilisation desdits dessins.

Mais tout semble finalement rentrer dans l'ordre puisque c'est non sans fierté que Sony vient de dévoiler les 5 premières affiches de ce qui nous attend le 4 août prochain, date de sortie du terrible Emoji. Et d'ailleurs, on en apprend un peu plus sur l'histoire. Alors, accrochez-vous à vos slips, parce que c'est du lourd.







Donc Le Monde secret des Emojis nous révèlera l'envers de nos smartphones en nous présentant le monde magique de Textopolis où tous les Emojis vivent dans l'attente d'être choisis pour apparaitre dans les messages des utilisateurs. Chaque Emoji a une expressions spécifique, mis à part Gene, qui est né sans filtre et peut donc adopter plusieurs expressions. Mais cela lui pose problème parce que, du coup, cela le met au ban de la société alors que lui, en fait, il veut juste devenir normal. Pour y parvenir, il demande l'aide de son ami Hi-5 et du pirate informatique Jailbreak pour partir à l'aventure du mystérieux code qui pourrait le normaliser.

Voilà voilà. Bon, alors, comment dire.... Nous serions tentés de faire dès à présent nos gros râleurs face à un synopsis aussi maigre et rageant dans ce qu'il raconte (la différence c'est nulle, il faut se normaliser pour se faire accepter par tout le monde dans une société lourdement codifiée), on pourrait aussi dire qu'il ne s'agit probablement que d'un attrape-nigaud qui fera plus de mal que de bien, mais comme c'est Noël et qu'on ne veut pas être trop méchants gratuitement (parce qu'on veut nos cadeaux ce week-end), nous allons juste nous contenter de dire ceci :

Un des héros est un caca.