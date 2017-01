Patrick Stewart sera un caca qui parle dans Le monde secret des Emojis

Cas de conscience professionnelle : Comment parler d'un film qui a l'air avant tout d'un bon attrape-couillon marketing sans l'insulter avant de l'avoir vu alors qu'un de ses héros est un caca ? Vous avez trois heures.

Vous nous connaissez maintenant, nous ne sommes jamais les derniers pour de bonnes tranches de rigolades régressivo-beaufs à partir du moment où c'est totalement assumé et fait avec un minimum d'honnêteté. Sauf que notre côté bière-foot a quand même ses limites et qu'elles viennent violemment de nous barrer le chemin dès lors que l'on a commencé à parler du Monde Secret des Emojis, la prochaine bouse numérique de Sony.

Hey, c'est pas une insulte, calmez-vous, c'est même l'une des affiches. Vous l'aurez donc deviné, Le Monde Secret des Emojis est un film d'animation dédié tout entier à la gloire de nos bonnes vieilles émoticônes, smileys et aures pouces bleus, ceux-là même responsables de la disparition du second degré dans les réseaux sociaux.

Le film nous racontera donc l'histoire de Gene, un Emoji un peu à part dans la communauté de Textopolis, puisqu'il est le seul à ne pas avoir de filtre et a donc être polyexpressif. Du coup, c'est pas cool puisqu'il est mis au ban de la société. Ca lui apprendra à avoir plusieurs émotions, tiens. Il n'empêche qu'il va partir à l'aventure avec son pote Hi-5 et le pirate informatique Jailbreak pour trouver le mystérieux code qui pourrait le rendre normal.

Dans ce futur classique instantané, il croisera évidemment la route de plein d'Emoji, dont forcément une nana dont il va tomber amoureux et qui lui fera probablement croire qu'en réalité il n'est pas aussi anormal qu'il le pensait, que la vraie beauté est à l'intérieur et qu'au final, il doit assumer sa différence parce que c'est ce qui fait qu'elle le kiffe. Ce genre de conneries. Mais il rencontrera surtout Poop, le monsieur caca, dont on vient d'apprendre via un communiqué de Sony, qu'il sera interprété par Sir Patrick Stewart himself, alias le Professeur Xavier. Voilà, c'est tout.

Lâché du bousin prévu pour le 11 octobre prochain.