Box-office US : Split confirme le retour de Shyamalan, Rogue One passe le milliard

L'horreur triomphe sur le nanardesque, Rogue One à jamais dans les étoiles.

Avec son nouveau film d’épouvante, M. Night Shyamalan confirme son comeback salvateur. Split, où l’acteur James McAvoy interprète un kidnappeur psychopathe ayant 24 personnalités différentes, démarre au-dessus des 40 millions de dollars.

C’est le quatrième meilleur démarrage de tous les temps pour un film sorti au mois de janvier. Et avec un budget estimé à seulement 10 millions de dollars, le long-métrage a plus que renfloué les caisses. Contrat rempli !

En deuxième position, une autre nouveauté de la semaine avec le retour de notre bon vieux Baboulinet-Vin Diesel dans xXx Reactivated. Le troisième film de la franchise engrange 20 millions de dollars, loin de son budget estimé à 85 millions. Cependant, le film totalise déjà 70,5 millions de dollars à l’internationale. Pas d’immense succès à l’horizon donc mais l’assurance d’au moins rembourser son budget de départ.

Sur la dernière marche du podium et toujours dans un très bonne dynamique : Les Figures de l’ombre. L’histoire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux Etats-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale rapporte 16 250 000 de dollars supplémentaires pour sa cinquième semaine. Il totalise d’ores et déjà 84,2 millions de $ de recettes (soit 3,4 fois son budget). Il a sa carte à jouer pour les Oscars.

Avec une chute de seulement 36,5 % pour sa cinquième semaine, Tous en scène continue sa belle épopée. Le film d’animation Universal qui met en scène des animaux qui participent à une compétition mondiale de chant cumule 249 millions de dollars aux Etats-Unis.

Enfin en cinquième position, encore de la musique et surtout beaucoup de mélancolie. Le grand favori de la prochaine cérémonie des Oscars, La La Land, perd 42,5 % d’audience par rapport à la semaine dernière mais engrange 8,3 millions de dollars supplémentaires. A l’échelle mondiale, il franchit la barre des 170 millions de dollars (budget estimé à 30 millions).

Dans le reste du classement, Rogue One garde la tête dans les étoiles. Le spin-off de Star Wars franchit la barre des 500 millions sur le sol américain et surtout celle du milliard de dollars dans le monde.

En revanche, rien ne va plus pour Martin Scorsese. Son spirituel Silence peine à passer la barre des cinq petits millions de dollars. Un signe qui ne trompe pas, le film était diffusé dans 833 salles en plus pour son cinquième week-end et a quand même perdu 42,1 % de son audience. Avec un budget de 40 millions de dollars, c'est un gros coup dur pour Marty.