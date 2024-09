Un univers étendu autour de Jésus : après la série The Chosen, c’est le projet (et on rigole déjà)

Jésus n’est que le début. Dallas Jenkins, le créateur de la série The Chosen, souhaite développer un univers étendu façon MCU de la Bible.

Pendant que certains s’échinent à aller chercher dans les romans, comics, mangas et mythologies les plus obscurs pour les adapter sur petits et grands écrans, le réalisateur Dallas Jenkins a tout compris. Il est allé chercher sa source d’inspiration dans le livre le plus vendu au monde : la Bible. Sa série The Chosen, qui retrace la vie de Jésus (incarné par Jonathan Roumie), a été lancée grâce une opération de financement participatif qui lui a permis de lever plus de 10 millions de dollars.



Après quatre saisons, et des audiences cumulées estimées à 543 millions de vues (merci Le Figaro), Jenkins vise toujours plus haut, et souhaite développer un Biblic Cinematic Universe. Entre ça, La Passion du Christ 2 qui sera : « un voyage sous acide » selon Mel Gibson et Martin Scorsese qui prépare un film sur la vie de Jésus, si vous ne trouvez pas la foi dans les mois et années à venir, il ne vous restera plus qu’à vous abonner à Écran Large pour espérer sauver votre âme.

To Bible or not to Bible

Après un imbroglio judiciaire l’opposant à Angel Studios, Dallas Jenkins a récupéré les droits sur The Chosen, et a fondé la nouvelle écurie 5&2 Studios, qui sera dédiée à la production de ses futures créations faisant partie du même univers que sa série. Quand on parle de même univers, on veut évidemment dire : inspiré par la Bible, et validé par le Tout-Puissant en personne.

Le communiqué de presse officiel du studio précise que le but de Jenkins est de « produire des récits inspirés de la Bible en racontant des histoires humaines et authentiques et en faisant participer le public« .

Alors que sa série phare The Chosen se terminera dans trois saisons (la cinquième est en production, la saison 6 sera dédiée à la Crucifixion, et la 7ème à la Résurrection), Dallas Jenkins a d’ores et déjà déclaré que parmi ses nouveaux projets, il travaillait sur une série animée, une émission animée par l’aventurier/écrivain Bear Grylls (Man vs Wild), et sur une série en plusieurs saisons dédiée à la vie de Moïse. Les 10 Commandements n’ont qu’à bien se tenir.

The Chosen : Jésus 2, le retour

Dallas Jenkins a expliqué que la première réalisation de 5&2 studios sera donc le dessin animé The Chosen Adventures, dédié à la jeunesse de Jésus. Le pitch de départ : le jeune Jésus rencontre une bande d’enfants dans le désert. Jenkins a déclaré qu’il avait une certaine marge de manœuvre en choisissant ce cadre, afin de raconter de nouvelles histoires.

« Il y a de la place ici pour raconter l’histoire de Jésus à travers les yeux des enfants dans le format fantaisiste de l’animation. Nous avons pensé qu’il y avait quelque chose à faire en voyant Jésus à travers les yeux des enfants. […]. Mais que se passerait-il si nous prenions le temps de le faire, dans le cadre d’une émission d’animation pleine d’esprit et amusante, que les adultes pourraient apprécier ? »

La collaboration avec Bear Grylls s’intitulera The Chosen in the Wild with Bear Grylls, Dallas Jenkins sera face caméra aux côtés de l’aventurier, qui le soumettra à divers défis. Via cette émission Jenkins souhaite développer « l’idée de s’associer à d’autres personnes qui ont leur propre public, et de nous permettre d’apporter nos idées dans leur monde. » La foi le sauvera-t-il d’un grizzly affamé ? On a hâte de voir ça.

Moïse en dessin animé, ça existe déjà, c’est Le Prince d’Egypte.

MOÏSE, LE NOUVEAU TONY SOPRANO

Quant à la série centrée sur Moïse, Jenkins veut voir les choses en grand. Il a déjà un projet clair dans son esprit, et la série doit se diviser en trois saisons : la première dédié à la sortie d’Égypte, la deuxième est l’Exode par la mer Rouge, la troisième saison décriera les 40 ans d’errance dans le désert.

Jenkins va jusqu’à comparer Moïse et Tony Soprano, dans une métaphore qui tient presque de l’exploit sportif :

« Au milieu de tout cela, il y avait un Tony Soprano réticent, c’est-à-dire le type à qui l’on confiait la tâche de diriger la plus grande famille du monde – et qui n’en voulait pas. Tony Soprano était toujours en train de se battre pour le pouvoir, et Moïse était en fait toujours en train d’essayer d’y renoncer. Et pourtant, c’est lui que Dieu a choisi pour diriger le plus grand mouvement religieux et culturel de l’histoire du monde. Et il n’était pas qualifié. Il est chargé d’affronter verbalement les oppresseurs et les propriétaires d’esclaves et de les convaincre de laisser partir le peuple juif. »

Le créateur de The Chosen ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, puisqu’une série sur les Apôtres, et une autre sur Joseph sont aussi en préparation. Avec une telle volonté de développement tentaculaire, impossible de ne pas comparer la philosophie de 5&2 Studios à celle d’un Marvel Cinematic Universe, ou de l’univers étendu de Star Wars. Une comparaison de Jenkis rejette, puisque pour lui, ses projets sont contrôlés et mesurés, contrairement au MCU et Star Wars qui « ont parfois été confrontés à une sursaturation« . On appelle ça avoir le sens de l’euphémisme.

Et puisque Monsieur Jenkins semble bien ne pas avoir besoin de dormir, il sera aussi à la réalisation du film de Noël The Best Christmas Pageant Ever, avec Judy Greer et Pete Holmes. Un long-métrage inspiré d’un conte éponyme de Barbara Robinson, qui arrivera dans les salles de cinéma américaines le 8 novembre 2024.