Un nouveau film Jeanne D’Arc arrive, et personne n’est prêt pour cette version et son réalisateur

Un nouveau biopic dédié à la figure historique de Jeanne D’Arc est en préparation, avec un réalisateur inattendu aux commandes.

Le mythe de Jeanne D’Arc s’apprête à faire son retour sur grand écran, encore. Avec plus d’une trentaine d’adaptations au cinéma au compteur, la figure de la Pucelle d’Orléans fait sans doute partie des personnages historiques dont la vie a le plus inspiré les réalisateurs de tout bord. De La Passion de Jeanne d’Arc de Carl Theodor Dreyer en 1928, un classique du cinéma muet, à Jeanne Captive de Philippe Ramos avec Clémence Poésy, sans oublier le Jeanne d’Arc de Luc Besson, elle a eu droit à tous les traitements, et pas forcément heureux.

D’après des informations recueillies auprès de la Warner Bros, un nouveau biopic de Jeanne D’Arc est actuellement en préparation, et personne n’aurait pu se douter de qui a été mis aux commandes, car le nom du réalisateur est plutôt synonyme de métrages baroques et flamboyants, aux antipodes de la fidélité historique obsessionnelle.

À quand un Jeanne D’Arc par Asylum ?

Jeanne D’Arc ou Joanna Dark

La nouvelle a été divulguée en exclusivité par Deadline le 17 septembre 2024 : un nouveau projet de biopic dédié au personnage historique de Jeanne D’Arc a été mis en chantier du côté de la Warner Bros. Intitulé Jehanne or Jehanne d’Arc, le film sera réalisé par le réalisateur de Moulin Rouge, Roméo + Juliette et Gatsby le Magnifique, Baz Luhrmann. Il ne lui aura pas fallu grand temps pour se remettre en selle après l’abandon du projet d’adaptation du roman Le Maitre et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov.

Le réalisateur souhaite adopter un point de vue décalé sur la vie de la jeune femme qui a fini sur le bûcher à l’âge de 19 ans, non sans avoir au passage acquis le statut de figure guerrière et religieuse durant le XVème siècle. Le film devrait présenter « l’histoire ultime du passage à l’âge adulte d’une adolescente, se déroulant pendant la guerre de Cent Ans ». Une approche qui n’est pas sans rappeler celle de Bruno Dumont pour ses films Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc de 2017 et Jeanne en 2019, avec son héroïne très jeune incarnée par Lise Leplat Prudhomme.

Austin Butler dans le rôle d’Elvis

Avec son style électrique très vif, flamboyant et très emphatique, Baz Luhrmann coche donc une nouvelle case sur la carte de fidélité de la production de biopic, après le très réussi Elvis (288 millions de dollars de recettes à l’international, tout de même). Sur le papier, il s’agit d’une formule alchimique très étrange. Entre le sérieux de la question du rapport à la foi, de l’exploitation d’une figure féminine devenue martyre, et le style baroque de Luhrmann, on s’attend à un trip quasi psychédélique autour du mythe de la Pucelle d’Orléans.

On avoue être animé par une bonne dose de curiosité concernant ce futur métrage. On a hâte de savoir quelles chansons pop le réalisateur nous balancera au visage pendant les délires mystiques de sa Jeanne, et l’idée de voir des scènes de batailles de la Guerre de Cent Ans mises en scène par Luhrmann donne sacrément envie (et fait tout de même un peu peur). Pour le moment, le projet en est à ses premières étapes de production, puisque Baz Luhrmann en est encore à rechercher qui incarnera sa Jeanne D’Arc.