L’une des meilleures séries politiques de Netflix revient avec le teaser de sa saison 2

Netflix vient de dévoiler un teaser pour la saison 2 de l’une de ses meilleures séries politiques.

Le domaine de la série politique, ou plutôt du thriller politique (est-ce un pléonasme ?), est un champ de bataille aussi rude que les joutes entre deux députés un soir de 49-3. Entre la sadique House of Cards, dont la fin nulle n’a pas nui à la qualité de la série, le petit ange parti trop tôt Madam Secretary, les fourberies de Scandal, le retour de l’incroyable Borgen et la regrettée Homeland, passée du statut d’indispensable à oubliée, les séries politiques sont nombreuses, mais leurs durées de vie (parfois) bien courtes.

C’est pourquoi l’annonce d’un renouvellement pour une saison 2 d’une excellente série politique sur Netflix a été une petite joie. Non seulement la marque au Tudum a livré une première très courte bande-annonce, mais aussi une date de sortie pour la saison 2 d’un petit bijou : The Diplomat, alias La Diplomate sous nos latitudes. Un thriller politique à la fois fin et intelligent, créé par Deborah Cahn, qui renoue ainsi avec ses premières amours, puisqu’elle a travaillé sur À la Maison-Blanche.

A lire aussi Notre critique de La Diplomate

Guess who's back. The Diplomat, starring Keri Russell, returns October 31. pic.twitter.com/dRFwofWT9f — Netflix (@netflix) September 5, 2024

The Crème Diplomat of the séries politiques

La première saison de La Diplomate reposait presque entièrement sur la dynamique existant entre l’ambassadrice américaine postée à Londres Kate Wyler (Keri Russell) et son imprévisible époux Hal (Rufus Sewell). Kate devait démêler les intrigues autour d’une attaque subie par un porte-avion anglais parqué dans le Golfe Persique, un événement dont les intrications pourrait conduire à une guerre mondiale. Dans la saison 2, les enjeux devraient encore plus dramatiques, d’autant plus que sa vie personnelle se disloque, comme l’explique le synopsis officiel.

« Une explosion meurtrière au cœur de Londres bouleverse le monde de l’ambassadrice américaine Kate Wyler. S’efforçant de reconstruire les vies qui se sont brisées et l’équipe qui s’est séparée, les pires craintes de Kate se concrétisent : l’attaque qui l’a amenée au Royaume-Uni ne venait pas d’une nation rivale, mais de l’intérieur du gouvernement britannique. Alors que Kate recherche la vérité, son seul véritable allié est son presque ex-mari Hal Wyler, bien vivant et très impliqué. Elle doit faire face à un mariage fragile, à une dynamique complexe avec le ministre britannique des Affaires étrangères Austin Dennison (David Gyasi) et à une visite menaçante de la vice-présidente Grace Penn (Allison Janney) ».

Une série non dénuée d’humour

Panier de crabes

Si le fait que Hal Wyler ne soit pas mort n’est pas la surprise du siècle, on a tout de même hâte de voir Keri Russell essayer de se débattre dans les sables mouvants de la politique internationale, tout en essayant de débusquer les traitres au sein du gouvernement britannique. Dans une interview donnée à The Hollywood Reporter le 8 août 2024, la créatrice de la série, Deborah Cahn, a expliqué à quel point la position de Kate Wyler sera délicate dans cette saison 2.

« Les États-Unis et le Royaume-Uni ne s’espionnent pas l’un l’autre. En fait, ils partagent tous leurs renseignements. Comment enquêter sur le Premier ministre ? À qui fait-on confiance ? »

The Office

D’un point de vue personnel, l’ambassadrice des États-Unis devra aussi encaisser de sérieux coups durs, puisque « tout ce que nous pensions savoir sur les Wylers change, de même que tout ce qu’ils pensent savoir l’un sur l’autre« . Pour une fois qu’un thriller politique n’est pas basé sur un livre de Tom Clancy ou de Robert Harris, on appréciera d’autant plus le retour aux affaires de La Diplomate.

L’intégralité des épisodes de la saison 2 de La Diplomate sera lancée le 31 octobre 2024 sur Netflix, presque un an et demi après l’arrivée de la première saison.