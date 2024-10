« C’était trop gore » : la mort de ce personnage des Anneaux de pouvoir aurait pu être bien pire

Une des séquences marquantes de l’épisode 7 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir aurait pu être bien plus gore. Attention SPOILERS !

Les promesses s’étaient accumulées pour cette saison 2 des Anneaux de Pouvoir sur Amazon Prime. Les showrunners Patrick McKay et J.D. Payne avaient promis une saison 2 des Anneaux de Pouvoir digne d’Oppenheimer, avec un Sauron plus sadique et manipulateur que jamais, qui serait un nouveau Walter White de Breaking Bad… Mais l’épisode 7 est déjà passé, et que nous n’avons pas eu grand chose de tout cela. Les promesses n’engagent que ceux qui les croient dit-on.

Cependant, même si l’épisode 7 du Seigneur des Anneaux souffrait de gros problèmes de tension, il a tout même réussi à offrir quelques scènes sympathiques, dont deux séquences donnant enfin un peu de corps à Sauron, et une mort assez inattendue, qui a paradoxalement été le climax de la Bataille d’Eregion. Un décès marquant scénaristiquement, mais qui aurait dû être bien plus impactant visuellement, avec des effets gores qui auraient été bienvenus.

Nous aussi on aurait préféré une classification 18+

Les Anneaux de Pouvoir être tout public

L’un des principaux arc narratif de l’épisode 7 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir concerne l’Elfe-Forgeron Celebrimbor (Charles Edwards), qui, sous l’emprise mentale de Sauron/Annatar (Charlie Vickers), pense que tout va bien en Eregion, alors que la guerre contre les forces d’Adar fait rage. Le monde réel est à feu et à sang, et Celebrimbor est dans son monde de Bisounours, obsédé à l’idée de produire les neuf anneaux destinés aux hommes.

Mais l’illusion est imparfaite, et peu à peu s’effrite, permettant au forgeron de percevoir les faux-semblants. Ce faisant, il sort de sa tour d’ivoire, et se retrouve aux prises avec la réalité et son ancienne assistante Mirdania (Amelia Kenworthy). À la suite d’un geste brusque, Celebrimbor projette Mirdania du haut des murs de la cité, qui se retrouve plusieurs mètres plus bas, les os disloqués, à la merci des Orques. La séquence prend rapidement fin avec un Orque qui abat sa hache sur le corps hors-champ de Mirdania. Une mort brutale, qui aurait dû être bien pire encore, et aurait pu offrir un bien beau moment de gore.

Un atterrissage réussi

Elvish Dead

Dans une interview accordée à SlashFilm, Vic Armstrong, le directeur de la seconde unité de tournage, a déclaré que l’intention de départ était de faire de cette scène quelque chose de très extrême. Après la chute de Mirdania, un Orque aurait dû s’acharner sur elle à coups de hache, avant de brandir son bras et de boire son sang. Cette version a été cependant jugée trop violente (on ne voit pas pourquoi), et a été réduite à la courte séquence de l’épisode 7 :

« Nous avons fait un truc très gore où [Mirdania] est jetée du haut du mur du château et où les orques la tuent. Charlotte [Brändström], mon amie réalisatrice qui a réalisé [l’épisode] – c’est une grande amie à moi, une réalisatrice fantastique, une bonne collègue – m’a dit : « Donnez-moi des passages vraiment horribles ! ». Alors j’ai dit : « D’accord ». J’ai donc fait tomber [Mirdania] du toit, on la voit tomber et toucher le sol, il y a un très bon plan, et on voit cet orque la découper. Puis il brandit toute son épaule et son bras et commence à boire le sang. Mais ils ont jugé que c’était un peu trop gore, ce que je ne comprends pas, bien sûr [rires]. »

C’est si mignon à cet âge là

Malgré quelques accès de brutalité visuelle, la série les Anneaux de Pouvoir reste très sage dans son ensemble. Pas d’effusion de sang à outrance, ni de scènes de torture à l’horizon, rien qui puisse faire passer la série du côté obscur de la classification. La scène tournée par Vic Armstrong aurait clairement fait basculer la série dans cette catégorie, et il est probable qu’elle aurait été jugée comme étant de la violence gratuite au vu du ton général de la série.

Un nouvel épisode de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir chaque jeudi sur la plateforme Amazon Prime Video depuis le 29 août 2024.