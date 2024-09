Les Anneaux de Pouvoir Saison 2 : pourquoi l’épisode 7 va faire hurler les connaisseurs de Tolkien

Une scène de l’épisode 7 de la nouvelle saison des Anneaux de Pouvoir va sûrement mettre les fans très en colère. Attention SPOILERS !

Les épisodes se suivent et ne se ressemblent pas dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir sur Amazon Prime. Après avoir pataugé dans la semoule pendant six épisodes, le septième s’est décidé à donner un coup de collier à la saison, pour le meilleur et pour le pire. Les showrunners Patrick McKay et J.D. Payne ont eu beau comparer les Anneaux de Pouvoir à Oppenheimer et nous avoir promis que Sauron serait un nouveau Walter White de Breaking Bad… Le résultat est pour l’instant loin des attentes.

Et les choses ne risquent pas de s’arranger après la diffusion de l’épisode 7 de la saison 2 du Seigneur des Anneaux. Bien que l’on soit habitué aux libertés prises avec la mythologie de Tolkien par la série, une démarche tout à fait louable au demeurant, il y a une séquence qui risque bien de sérieusement faire grincer des dents celles et ceux qui ont un minimum de connaissance du lore du Seigneur des Anneaux. Parce que les love interests, c’est bien, mais quand ça a du sens, c’est mieux.

« Qu’est ce qu’Ecran Large va encore nous balancer ? »

Les Anneaux de pouvoir faire n’importe quoi

La scène que l’on évoque ici est celle du baiser échangé entre Elrond et Galadriel. Outre l’impression que la scène était rentrée là au forceps pour coller au cahier des charges de la série TV américaine moyenne, qui doit absolument avoir son quota de bisous par saison, en termes de gestion de la mythologie du SDA, on est face à un dérapage un peu (beaucoup) scabreux pour des raisons généalogiques.

Faisons un petit point de filiation : Elrond est un demi-elfe, à la fois par son père Eärendil (fils d’un homme nommée Tuor et de l’elfe Idril), et par sa mère Elwing (née de l’homme Beren et de l’elfe Luthien). Il a aussi un frère jumeau, Elros, qui deviendra le premier Roi de Numénor après avoir renoncé à son immortalité. Ce faisant, il est aussi l’ancêtre d’Aragorn.

Donc, Aragorn et Arwen sont cousins éloignés (Christine Boutin approuve), mais ce n’est pas le nœud du problème ici. Le véritable problème est que dans la mythologie du Seigneur des Anneaux, Elrond a épousé une elfe dénommée Celebrian. Or, cette Celebrian est la fille de Celeborn et de… Galadriel.

Celeborn et Galadriel

Histoire de famille

Même si les apparitions de Celeborn dans le mythe du Seigneur des Anneaux varient en fonction des récits (tantôt il est un elfe Sinda, tantôt un Nando), il est communément admis qu’ils se sont rencontrés au cours du Premier Âge. Malgré le fait que leur union soit assez tumultueuse, Galadriel quittant parfois son époux pour aller casser quelques vertèbres à travers la Terre du Milieu, leur mariage reste solide. On ne divorce pas, chez les Elfes, a priori. Ils ont une fille prénommée Celebrian, qui sera l’épouse d’Elrond, et la mère d’Arwen.

Or, la série les Anneaux de Pouvoir se déroule pendant le Deuxième Âge. Par conséquent, Galadriel devrait déjà être mariée à Celeborn. Pour des raisons de nécessités scénaristiques, c’est un élément qui a été balayé d’un revers de la main par les showrunners. Une guerrière elfe encombré d’un époux ne devait pas coller à leur vision du personnage. Pourquoi pas après tout : il n’y a aucun souci à revisiter la biographie d’un personnage.

Ça va finir en thérapie familiale

Là où les choses déraillent, c’est qu’en créant une relation amoureuse entre Elrond et Galadriel, la série dynamite l’un des socles bien établis du lore de Tolkien. Dans des conditions comme celle-ci, comment inclure le personnage de Celebrimbor dans les Anneaux de Pouvoir ? Est-il même prévu qu’il y soit présent dans les saisons à venir ? Peut-être que Galadriel est déjà mariée à Celebrimbor et qu’ils vivent séparés pour le moment, mais si c’est le cas, ce serait un coup supplémentaire dans la psychologie de Galadriel, qui deviendrait une femme (enfin, elfe) adultère.

Qui plus est, Galadriel est censé devenir la mère de l’épouse d’Elrond. On imagine aisément les réunions de famille à Fondcombe, avec une belle ambiance chaleureuse, Elrond pensant que sa belle-mère embrasse quand même vachement mieux que sa femme, bien qu’elle ait au moins un bon millier d’années de plus que lui. Ce qui pourrait aboutir à un spin-off : « Le Seigneur des Anneaux en Thérapie ».

Un nouvel épisode de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir chaque jeudi sur la plateforme Amazon Prime Video depuis le 29 août 2024.