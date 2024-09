Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir saison 2 épisode 7 – Problèmes de tension artérielle sur Amazon Prime

Préparant son grand final, la saison 2 du Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir tente de faire monter la pression tant bien que mal.

Après un début de saison 2 calamiteux pour les Anneaux de pouvoir, on avait tout de même gardé espoir que la série se mette un bon coup de pied dans son elfique séant pour le reste du show. De grandes espérances qui n’ont fait qu’être déçues les unes après les autres, les showrunners ayant pris la décision de se gargariser dans un fan-service quasi permanent qui, au lieu de donner du corps à son propos, ne faisait que dissoudre lentement mais surement tout intérêt à la série d’Amazon.

A lire aussi Les Anneaux de Pouvoir saison 2 : pourquoi il faut arrêter avec cette polémique sur les Orques

Le pire a été atteint avec un épisode 5 des Anneaux de Pouvoir qui a décidé de changer de braquet sur le fan-service. Ce faisant, la série d’Amazon Prime semblait s’être vidée de sa substance. L’épisode 6 prenait plaisir à trainer des pieds et à tirer sur la corde de chaque arc scénaristique, jusqu’à ses dernières minutes qui présageait enfin le climax guerrier que l’on attendait depuis une saison et demie. Un climax qui a tout l’air un pétard bien humide, pourri par l’envie de coller au cahier des charges de toute série hollywoodienne moyenne.

Variation du sketch d’Eli Semoun sur le duo d’agents de sécurité

Vin, sang, lin, dons

Alors que la guerre fait rage en Eregion, Adar pilonnant les murs de la cité, Celebrimbor joue les Raiponce depuis l’épisode 6, prisonnier de sa tour, sans même sans s’en rendre compte. Sous le joug d’Annatar/Sauron, il est plus que jamais voué corps et âme à la création des neuf anneaux des Hommes, son bon vieux Maître des Dons lui ayant offert de quoi fabriquer ces breloques magiques avec son mithril assaisonné de son propre sang corrompu. Désormais complètement hors-sol, le Maitre-Forgeron est un jouet entre les mains du Mal.

Avec une telle situation entre les mains, les showrunners tenaient du pain béni pour jouer sur deux tableaux : d’un côté l’immense bataille tripartite opposant Eregion aux orques d’Adar, et aux forces elfiques commandées par Elrond, et de l’autre un Celebrimbor qui voit, lentement mais sûrement, l’illusion dans laquelle il est pris se fissurer lentement. Or, il n’en sera rien, la bascule d’une face à l’autre de ce Rubik’s Cube ne faisant que briser le rythme narratif qui aurait dû s’emballer un peu, provoquant des chutes de tensions dont la série aurait pu se passer.

« Si j’aurais su, j’aurais pas venu«

Les Anneaux de pouvoir en pleine impasse mexicaine

Exemple symptomatique de ces problèmes de tension artérielle de la série, cet instant où tout devait conduire à un immense climax guerrier : Elrond, à la tête d’une immense troupe de cavaliers elfiques armés, fait face aux forces d’Adar. De l’autre côté de la rivière, Eregion est déjà aux mains de Sauron, le Seigneur Noir voyant son dessein s’accomplir exactement comme il l’avait prévu. La Terre du Milieu risque de sombrer pour de bon.

Dans un énième cliché bon marché, les Elfes tout immaculés font face à Adar et ses orques crades, bêtes fauves assoiffées de sang avançant dans la pénombre. Elrond sonne la charge, et on y a cru, à cette grande bataille digne des Deux Tours. Espoir qui dégénère en pétard mouillé puisqu’avec un tour de passe-passe qu’on espérait sincèrement ne pas voir, la bataille se dégonfle comme un ballon de baudruche percé. Tout ça pour que les attentes de grand affrontement se résolvent autour d’une table avec un échange d’une platitude crasse, se finissant par un immense bras d’honneur à la mythologie de Tolkien dont on vous épargnera le récit.

Notre regard circonspect face à l’épisode 7

Hypotension

Une fois encore, on y décèle les problèmes profonds de la série : le besoin de coller aux règles obligatoires des séries hollywoodiennes, avec son quota de morts soi-disant tragiques (mais pas trop), son quota d’enjeux amoureux (dispensables), et son quota de violence à ne surtout pas dépasser. La série se condamne elle-même en renonçant à faire face au Mal absolu épée à la main pour plutôt imposer du blabla inutile.

À cela vient s’ajouter le fait que les combats sont mous au possible, et que, malgré le fait que, pour une fois depuis le début de la saison 2, on ne s’ennuie pas pendant l’épisode, on reste avec un goût amer en bouche. En se recentrant sur une seule unité de lieu, l’Eregion, l’épisode aurait dû être mené tambour battant, et aurait dû condenser ses intrigues pour en faire une bombe sur le point d’éclater.

Ce ne sera jamais le cas. Même la grande bataille du siège d’Eregion, n’est au final qu’un désenchantement, la faute à des séquences de combat rapprochées qui ne sont jamais crédibles, et ne font même plus semblant de vouloir à tout prix copier la bataille du Gouffre de Helm, sans jamais en atteindre l’intensité.

Ça s’appelle un gros caprice

On relèvera tout de même le fait que cet épisode 7 parvient par deux fois à enfin donner du corps à Annatar, montrant qu’il est bel et bien un terrible Sauron en (re)devenir. Tout d’abord avec cette séquence où il quitte un Celebrimbor perdu dans sa tâche pour contempler une Eregion tombant en ruines, qu’il domine d’un regard froid. Puis lors d’une démonstration de force martiale, où Charlie Vickers fait enfin preuve d’un peu de sadisme dans le regard. Une tentative d’iconisation réussie, qui pose ENFIN Vickers comme un Sauron crédible.

Pour les amateurs de percussions virulentes, on soulignera la présence de Jens Kidman, chanteur du groupe de Metal Meshuggah sur l’un des meilleurs morceaux de l’OST de la série : « The Last Ballad of Damrod ». On retrouve alors le Bear McCreary vengeur de la bande-originale de God of War, qui prouve que quand il cesse de vouloir imiter Howard Shore, il est brillant (un diagnostique qu’on aurait pu poser pour les Anneaux de pouvoir). Le climax attendu dans cet épisode 7 n’a donc pas été atteint, reste à voir si le grand final de l’épisode 8 saura enfin administrer une grosse piqûre d’adrénaline.

Un nouvel épisode de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir chaque jeudi sur la plateforme Amazon Prime Video depuis le 29 août 2024.