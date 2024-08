Cette saga d’action arrive en série sur Canal+ et ça se passera à Paris… et sans Gerard Butler

Canal+ vient de confirmer l’arrivée prochaine de Paris Has Fallen, une série dérivée de la saga La Chute de… avec Gerard Butler.

La trilogie de La Chute de… appelée trilogie « Has Fallen » outre-Atlantique, est le genre de produit cinématographique qui troque toute envie de raconter quelque chose au profit d’une succession de cascades et d’explosions. Du divertissement pur et dur, mené tambour battant par un Gerard Butler tout en testostérone, et un Morgan Freeman venu cachetonner parce qu’il a lui aussi des impôts à payer.

Légèrement débile et moyennement distrayante, la trilogie Has Fallen a pourtant été un énorme succès au box-office. La Chute de la Maison-Blanche (2013) a rapporté 170 millions de dollars de recettes pour un budget de 70 millions , La Chute de Londres (2016) a engrangé plus de 205 millions de dollars pour un budget de 60 millions, et La Chute du Président (2019) a ramené 146 millions de dollars pour un budget de 40 millions. Une maxi rentabilité pour une saga qui va bientôt débarquer sur Canal + avec la série Paris Has Fallen.

A lire aussi Joker 3 ne verra sûrement jamais le jour et Todd Phillips explique pourquoi

C’est par ici Créteil Préfecture ?

Paris Has Fallen in love

Pendant un temps, il fut question que Matthieu Kassovitz dirige la série Paris Has Fallen, avant que l’acteur-réalisateur ne mette les voiles hors de ce projet. Située évidemment dans le même univers que celui des Has Fallen, la série sera réalisée par Oded Ruskin (Les Gouttes de Dieu) et Hans Herbots (The Spiral), et sera écrite Howard Overman, à qui on doit la série La Guerre des Mondes. C’est donc un trio plutôt aguerri qui aura la charge de la série pour Canal+.

La série suivra l’agent de la protection français Vincent Taleb (Tewfik Jallab), qui doit collaborer avec Zara Taylor (Ritu Arya), une agent du MI6. Le duo devra protéger le ministre de la Défense français lors d’une soirée à l’ambassade anglaise de Paris. Bien entendu, tout va mal tourner, et ils vont découvrir que le terroriste Jacob Pearce (Nathan Willcocks) vise non seulement le Ministre de la Défense, mais aussi d’autres personnes au sommet de l’État français. Taleb et Taylor devront alors traquer Pearce et l’empêcher de mettre Paris à feu et à sang.

On parie sur un caméo de Butler

Un « Paris » pour la licence

Le scénario sent le réchauffé, le déjà vu et le revu, mais est-ce vraiment ce que le public de la saga La Chute de… demande à la franchise ? On pourra toujours s’attendre à des explosions partout, à des courses poursuites dans un Paris à la géographie et à la géométrie variables (c’est toujours le cas), et à des rebondissements de derrière les fagots, avec des traitres qui n’en sont pas, et des gentils qui s’avèreront être très méchants.

Gerard Butler pourrait très bien apparaitre dans la série, ne serait-ce que pour quelques caméos. En cas d’apparition, il croisera Sean Harris, Camille Rutherford, Jérémie Covillault, Ana Ularu, Emmanuelle Bercot, et Karl Collins, qui ont tous signé pour cette série Canal+. La série devrait être diffusée « bientôt » selon le communiqué officiel de Canal+, sans plus de précision pour le moment. Paris Has Fallen comportera 8 épisodes.

Du côté du grand écran, la saga Has Fallen n’est pas morte, puis que le projet Night Has Fallen, quatrième opus de la franchise annoncé en 2019 est toujours en production. On y retrouvera encore une fois Gerard Butler, escorté d’Angela Bassett. Ric Roman Waugh, réalisateur de La Chute du Président, sera encore une fois aux commandes du film. Celui-ci n’a aucune date de sortie à l’heure actuelle.